Министерство обороны РФ: Российские войска продвинулись у Донецка и Северска

Продвижение российских военных. Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о продвижении российских войск у Донецка и Северска. Российские военнослужащие за сутки на донецком направлении отразили восемь атак противника и улучшили свои позиции, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АВИАЦИЕЙ И АРТИЛЛЕРИЕЙ

В частности, атаки украинских боевиков отражены в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка в тесном взаимодействии подразделений «Южной» группировки войск с авиацией и артиллерией.

КОНТРАТАКОВАЛИ ОТХОДЯЩЕГО ПРОТИВНИКА

- После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка, - сообщает оборонное ведомство.

380 УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ, ТЕХНИКА УНИЧТОЖЕНЫ

Отмечается также, что в ходе боевых действий в этой части зоны спецоперации противник потерял около 380 боевиков, уничтожены танк, пять ББМ, четыре прочих автомобиля военного назначения, две артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковая пушка «Рапира».

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