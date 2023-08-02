Владимир Путин вручил Золотые звезды Героев России комбату «Сомали» Тимуру Курилкину и вдове командира роты батальона «Сомали» Романа Воробьева

Тимур Курилкин стал четвертым человеком в истории РФ, кто имеет Звезду Героя и четыре Ордена Мужества. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Кремле вручил Золотые звезды Героев России командиру батальона «Сомали» Тимуру Курилкину и вдове командира роты батальона «Сомали» Романа Воробьева.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил Тимура Курилкина с высшей наградой.

- Поздравляю командира отдельного штурмового батальона «Сомали» Тимура Курилкина (позывной Байкот) с заслуженным званием Героя России. «Золотую звезду» сегодня ему лично вручил Президент Владимир Путин. Брат, ты вписал свое имя в летопись истории российского государства! Ты - четвертый человек в истории Российской Федерации, кто имеет Звезду Героя и четыре Ордена Мужества! Мы поздравляем тебя и гордимся твоими заслугами! – написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Владимир Путин при вручении награды вдове Романа Воробьева Альбине отметил, что подвиг Героя навсегда останется в летописи ратной славы России. Фото: kremlin.ru

Также Золотые звезды Героев России были вручены вдове командира штурмовой группы из «Сомали», капитана Романа Воробьева Альбине Воробьевой и вдове командира мотострелковой бригады из ЛНР, полковника Дениса Иванова Ангелине Ивановой.

— Командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей – поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, — отметил Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших государственных наград России.

Роман Воробьев погиб в бою 5 июня 2023 года. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, Роман Воробьев встал на защиту Родины в 2014 году, был удостоен звания Героя ДНР за освобождение Мариуполя, участвовал в штурме Песок и Водяного. Погиб в бою 5 июня 2023 года.

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