В Донецке десантники отметили День ВДВ

К празднику ребята подарили бойцам ВДВ большую памятную картину с изображением десантников. Фото: «МР»

В Донецке ветераны-десантники отметили сегодня День ВДВ любительскими автопробегами и возложением цветов к памятнику генералу Маргелову. А молодежь Республики подарила российским десантникам тематическую картину.

Воздушно-десантные войска за время своего существования завоевали славу и уважение своими героическими поступками и умением выполнять сложнейшие задачи. Об этом заявил в своем поздравлении по случаю 93-й годовщины создания ВДВ врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Все знают девиз десантников — «Никто, кроме нас». Он актуален и сегодня, когда Родине нужны мужественные защитники. И десантники, верные наследию генерала Советской Армии, Героя Советского Союза Василия Маргелова, вновь проявляют лучшие свои качества, — отметил Пушилин.

В Донецке несут цветы к памятнику генералу Василию Маргелову. Фото: ТГ/Кулемзин

Традиционные встречи сослуживцев в этом году проходят без особого размаха, в связи с постоянными обстрелами ВСУ, но ветераны-десантники отмечают, что традиции должны соблюдаться в любое время и в любой ситуации.

- Для меня 2 августа настоящий праздник. Я служил с 1972 по 1974 год и это на всю жизнь. Бывших десантников не бывает, поэтому в 2014 году пошёл в ополчение, был старшим блокпоста, участвовал в событиях в Константиновке, Краматорске и других городах, где на тот момент были протесты. Но уже в армию меня по возрасту не взяли, 70 лет скоро исполнится, - говорит ветеран с позывным Чан.

В возложении цветов к памятнику Маргелову принял участие и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В возложении цветов к памятнику Маргелову принял участие и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. Фото: ТГ/Кулемзин

Молодежь ДНР в этот день поздравила российских десантников из 155-й бригады, которые освобождают Донбасс от украинской оккупации.

Команда «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» и «Инфошколы ДНР» от всей молодежи Республики подарила бойцам тематическую картину художника по имени Андрей.

Напомним, что в России 2 августа отмечают профессиональный праздник - День Воздушно-десантных войск. Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

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