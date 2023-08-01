Выжил котенок и куст роз: ВСУ ударили тактической ракетой по частному дому в Донецке

След от ракетного удара по частному дому Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

ВСУ продолжают подвергать Донецк террористическим обстрелам. «Комсомолка» побывала на том месте, куда вчера, 31 июля, около 11 часов дня, ударила ракета 9М79 тактического ракетного комплекса «Точка».

Кот чудом уцелел Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Найти ул. Терриконную, где произошла трагедия, непросто. Это небольшой проулочек в глубине частного сектора, на ней всего 9 домов. Все заросло травой и даже если там был асфальт, его давно уже нет. А ведь центр Донецка совсем рядом, всего несколько остановок троллейбуса.

На это месте была летняя кухня и пристройка Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Место удара ракеты ни с чем не спутать: половина частного дома (видимо, летняя кухня и пристройки) полностью разрушены, дом сильно пострадал и покрыт изнутри черной гарью.

Воронка от ракеты просто огромна Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Повсюду следы разрушений Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Поблизости зияет огромная воронка, почти по пояс взрослому мужчине. Рядом валяются выброшенная взрывом посуда, разбитый вентилятор. В уцелевшей части дома еще развиваются шторы.

Повсюду следы разрушений Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшая 80-летняя женщина увлекалась разведением цветов. Все исчезло после взрыва и только один куст роз уцелел в самом дальнем углу участка.

Повсюду следы разрушений Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Также уцелел и котенок хозяйки, сидел под разбитым забором и перепуганными глазами смотрел на журналистов. По всему видно, что котик был оглушен.

Хозяйка любила разводить цветы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- 9М79 – одна из первых советских тактических ракет, разработка шестидесятых годов. Могла нести осколочно-фугасный или атомный запас. В самом идеальном случае, ошибка при попадании составляет круг радиусом 250 метров. В современных условиях поразить поразить конкретный объект осколочно-фугасной боеголовкой просто невозможно. Напрашивается простой вывод: это был террористический обстрел, с попутной целью перегрузить ПВО ДНР, чтобы долетели куда нужно более точные и современные американские HIMARS, - сообщили «Комсомолке» в силовом ведомстве.

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