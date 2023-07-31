Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка 31 июля 2023: один мирный житель погиб и два ранены, повреждены нотариальная контора и многоквартирный дом на проспекте Панфилова

Поврежден многоквартирный жилой дом на проспекте Панфилова. Фото: СЦКК ДНР

Утром 31 июля вооруженные формирования Украины дважды ударили по прифронтовому Куйбышевскому району Донецка. Один раз из американской системы залпового огня HIMARS, второй – из тактического ракетного комплекса «Точка».

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ В ОФИС «НОТАРИУС»

К счастью, первый ракетный удар обошелся без жертв. Правда, он причинил ряд разрушений.

Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

- Куйбышевский район: проспект Панфилова - прямое попадание в офис нотариальной конторы «Нотариус» с последующим возгоранием; проспект Панфилова, 118 - многоквартирный жилой дом, - говорится в сводке Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты добавили, что украинские боевики вели огонь со своих позиций в районе Белозерского (Добропольский район) из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная).

- Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), - констатируется в сводке.

Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

НАНЕСЛИ УДАР ИЗ ОТРК «ТОЧКА»

Один мирный житель погиб, еще двое – ранены в результате второго за день обстрела Куйбышевского района Донецка ВФУ. В этот раз украинские военные ударили по жилому массиву из ОТРК «Точка», со своих позиций в районе Гришино они запустили ракету 9М79.

- Зона ответственности 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» (командир - полковник Ярошевич Федор Сергеевич), - сказано в сводке.

- В результате обстрела по улице Терриконной, 13 погибла пожилая женщина (около 80 лет). По улице Терриконной, 17 ранен мужчина 1968 года рождения. По улице Грекова, 123 ранена женщина 1951 года рождения, - сообщает СЦКК.

Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

В Куйбышевском районе города также задокументированы повреждения по следующим адресам:

- улица Терриконная, 17 - частный жилой дом;

- улица Терриконная, 13 - разрушен частный жилой дом;

- улица Грекова, 123 - частный жилой дом.

Также повреждены припаркованные маршрутные автобусы.

Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

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