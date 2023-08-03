Эксперты объяснили, почему не в каждой квартире в Донецке есть вода

Ремонтные работы идут каждый день. Фото: Минстрой ДНР

Работа водопровода в столице ДНР продолжает волновать жителей. Как сообщили «Комсомолке», в многоэтажках части Киевского и Куйбышевского районов не хватает напора для подачи воды на верхние этажи. В ряде домов на Привокзальном она не доходит и до третьего этажа!

Помимо традиционных обстрелов и порывов труб, специалисты выделяют две новые проблемы: при жаре в условиях переменной подачи воды (1 раз в два дня) выходят из строя старые насосы. В этом им «помогают» жители частного сектора, которые активно поливают сады и огороды.

Новый водозабор в Енакиево. Фото: Минстрой ДНР

- Низкое давление в водопроводе крайне опасно для насоса. Он просто сгорит, - предупреждают коммунальщики.

Ну а вторая специфическая проблема – забивается канализация. Огромную роль и здесь играет нехватка воды: образуются заторы и все жители наслаждаются непередаваемым запахом и разливами сточных вод. Летом это еще и опасно с санитарно-гигиенической точки зрения, так что насосы приходится отключать.

«Вода Донбасса» и власти Донецка просят всех расходовать воду экономно и не забивать канализацию бытовым мусором.

Тем временем продолжаются пуско-наладочные работы на канале «Дон-Донбасс», сообщает Министерство строительства и ЖКХ ДНР. Специалисты Республики работают вместе с военными строителями. Власти обещают, что в августе вода в города Республики будет подаваться чаще и на более длительное время.

Также в Енакиево государственное предприятие «Вода Донбасса» построило временный водозабор из местной реки Садки. В работе также участвовали специалисты «Мосводоканала».

Особое внимание уделяется ремонту коммуникаций. Фото: Минстрой ДНР

Напомним, проблемы с питьевой водой в ДНР начались в 2022 году. Именно тогда была нарушена работа канала «Северский Донец — Донбасс». Для решения проблемы в рекордные сроки построен большой водовод из реки Дон и ряд малых водоводов от местных источников и водохранилищ, бурятся скважины (в первую очередь для снабжения котельных), организован подвоз воды населению.

С графиком подвоза воды можно ознакомиться в телеграм-канале «Воды Донбасса» (https://t.me/vodavdnr).

Тем временем

Идет подготовка к отопительному сезону

Как сообщает Минстрой ДНР, по состоянию на конец июля уже подготовлено к работе 636 котельных из 1042, в которых выполнен ремонт 1963 котлов (из 3214 запланированных) и произведена замена 11 насосов из 164 подлежащих замене. Кроме того, подготовлены к работе 94 из 142 центральных тепловых пунктов, что составляет более 65 % от запланированного объема работ.

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