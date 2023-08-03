«Ее имя вызывало страх у противника»: Денис Пушилин заявил, что память о легендарной Корсе останется навсегда в наших сердцах

Ольга Качура (Корса). Фото: Телеграм Денис Пушилин

Ольга Качура (позывной Корса) сражалась за Родину ради Победы, полностью отдавая себя этому делу. Об этом в первую годовщину со дня трагической гибели легендарной Корсы заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

«СМЕЛАЯ, ТАЛАНТЛИВАЯ, СО СТАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ…»

- Смелая, талантливая, со стальным характером, женщина-герой, чье имя вызывало страх у противника, настоящий командир с непререкаемым авторитетом. Именно такой живет в нашей памяти Ольга Качура – Корса, - написал в своем телеграм-канале Денис Пушилин. - Прошел ровно год со дня ее трагической гибели. Помним не только мы, помнят регионы России: сегодня в городе Новокузнецке Кемеровской области открывается мемориал в честь Ольги Качуры, гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона, Героя Донецкой Народной Республики и Героя России. Память об этой легендарной женщине останется навсегда в наших сердцах.

ПОГИБЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ

Ольга Качура - гвардии полковник. До войны 16 лет работала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела. Вступила в ряды ополчения в апреле 2014 года. Восемь лет командовала подразделением РСЗО БМ-21 «Град».

Ее дивизион активно участвовал в Иловайской, Дебальцевско-Углегорской и ряде других операций по защите Донбасса, был одной из ударных сил донецкого направления в рамках СВО.

Корса погибла 3 августа 2022 года при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа Президент России Владимир Путин объявил о присвоении Ольге Качуре звания Героя России.

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