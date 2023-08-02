В Приморском парке Мариуполя начата реконструкция 260-метрового спуска к набережной

В парке продолжается восстановление памятника «Бронекатер», посвященного освобождавшим Мариуполь от нацистов морякам-десантникам. Фото: «ЕЗСС»

В Мариуполе к реконструкции лестничного спуска к набережной Азовского моря из Приморского парка приступили специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и Фонда капитального ремонта Московской области. Об этом сегодня сообщили «КП» в пресс-службе «ЕЗСС».

- Протяженность лестничного спуска составляет более 260 метров. К настоящему времени строители уже завершили демонтаж старой лестницы и приступили к работам по обустройству земляного полотна для нового спуска. Обновленная лестница будет более пологой и безопасной для спуска, также там планируется обустроить современные и комфортные условия для перемещения отдыхающих с детскими колясками, пожилых людей и других маломобильных групп населения. Завершить все работы по обустройству нового спуска в Приморском парке планируется к сентябрю текущего года, – рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

Там также сообщили, что на расположенной рядом со спуском смотровой площадке строителями ведутся работы по формированию обновленного рельефа и усилению подпорной стены смотровой площадки, а на Центральной аллее и Аллее детей войны завершаются работы по устройству нового дорожного покрытия и бордюров.

Кроме этого, благоустраивается территория центральной части парка - от уже восстановленного ко Дню Победы монумента «Воинам-Освободителям» до смотровой площадки. Ведутся озеленение территории, монтаж новых скамеек, урн и фонарей, выполненных в едином стиле. Продолжается восстановление памятника «Бронекатер», посвященного освобождавшим Мариуполь от нацистов морякам-десантникам.

Для жителей и гостей Мариуполя в парке будет полностью модернизирована 19-километровая дорожно-тропиночная сеть, обустроены новые спортивные и детские площадки, а также зоны для пикника и отдыха. Помимо этого, будут обновлены 2,5-километровая набережная и территория для пляжного отдыха.

Отмечается, что все работы по обновлению парковой зоны осуществляются в соответствии с планом благоустройства Приморского парка, подготовленным «Единым заказчиком» в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина, данных в ходе их посещения Мариуполя в марте 2023 года.

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