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Политика28 июля 2023 11:04

Российские десантники накрыли ракетами «Град» скопление живой силы ВСУ в районе Артемовска

Расчеты РСЗО «Град» ВДВ нанесли огневое поражение противнику на Соледаро-Артемовском направлении [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Задачи требуют от расчетов РСЗО «Град» быстрого реагирования и максимальной собранности. Фото: МО РФ

Задачи требуют от расчетов РСЗО «Град» быстрого реагирования и максимальной собранности. Фото: МО РФ

Российские десантники накрыли ракетами «Град» большое скопление живой силы ВСУ в районе Артемовска.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и замаскированных позиций ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.

Расчёты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.

В ходе проведения воздушной разведки были выявлены замаскированные позиции ВСУ с большим скоплением личного состава. Эта информация была передана на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО «Град» выдвинулись в район выполнения боевых задач. Откуда нанесли огневое поражение противнику 122 мм неуправляемыми реактивными ракетами.

- Отработали по живой силе противника. Не так часто попадаются такие большие цели. Думаю, такой удар вызовет у противника страх, панику, - рассказал командир взвода с позывным «Француз».

Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления не оставляя не единого шанса противнику.

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