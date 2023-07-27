Жительница Донбасса чудом смогла вернуть дочь, вывезенную на Западную Украину

На пресс-конференции (слева направо) Василий Прозоров, известный телеведущий Дмитрий Куликов, омбудсмен Дарья Морозова, Лилия и Кира Веремеевы. Фото: ДАН

Больше полугода ушло у жительницы ДНР, чтобы вернуть в семью дочь, которую без ведома родителей вывезли на Западную Украину и планировали отдать в детдом, как сироту. Об этой истории рассказали мать и дочь Лилия и Кира Веремеевы на пресс-конференции «Украденное детство» с участием омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

ПО ДОКУМЕНТАМ ЧИСЛИЛАСЬ КАК СИРОТА

- Кира училась в городе Счастье. В 2022 году нескольких детей собирались переселить в Северодонецк. Потом она мне звонит: «Мы уже во Львове. Я не знаю, где мы». Они остановились на Западной Украине, — рассказала Лилия.

Девять детей вывезли вместе с завучем школы.

— Когда мы туда приехали, через месяц выяснилось, что нас хотели забрать в детдом или в Польшу вывезти, - поделилась воспоминаниями Кира.

Вернуть ребенка в семью женщина не могла более полугода, хотя у нее на руках были все оригиналы документов, включая свидетельство о рождении.

- Нашли нашу папку с документами. Там числилось, что дочь сирота, отказ родителей даже показывали. В тот день, когда я Киру забрала, остальных уже передали в детский дом, потому что никто не приехал больше из мам. Завуч мне вынесла оригинал свидетельства о рождении Киры. Я говорю, как оно у вас оказалось, если я привезла свой оригинал. «Мы заказали, нам все это сделали» — был ответ, — сообщила Лилия Веремеева.

Сложным оказался и обратный путь из Западной Украины в ДНР. Пришлось переделать свидетельство о рождении и получить загранпаспорт. Мать девочки добавила, что если бы Кира не помнила номеров телефонов родителей, то не смогла бы связаться с ними, а в школе, откуда детей забрали, любую информацию давать отказались.

ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ РУКОВОДИТ БЫВШИЙ СОТРУДНИК СПЕЦСЛУЖБ

Детей из малообеспеченных семей и семей беженцев на Украине вывозят за границу для продажи высокопоставленным представителям Великобритании. Об этом на пресс-конференции заявил бывший сотрудник СБУ, глава центра расследований Ukr Leaks Василий Прозоров.

- Детей наших вывозят за пределы Украины, где их в лучшем случае усыновляют какие-то семьи непонятные. В худшем - они попадают в руки педофилов или торговцев органами, — отметил Прозоров. — Мы провели расследование по поводу суррогатного материнства и продажи новорожденных детей за пределы Украины. Люди, которые прислали материал, это — представители государственной структуры на Украине, которые имеют непосредственное отношение к вопросу борьбы с торговлей людьми.

Отправители материала, узнав, кто стоит за всей схемой, поняли, что самостоятельно справиться не смогут.

- На Украине длительное время действует преступная группа, которая занимается переправкой детей в Великобританию, где они попадают в руки педофилов, высокопоставленных представителей британского истеблишмента. Руководит этой группой бывший сотрудник СБУ Сергей Владимирович Борисов, — рассказал руководитель центра расследований.

По словам Прозорова, именно Борисов занимается отбором детей, изготовлением необходимого пакета документов и вывозом. Детей увозят под видом обучения за границей, лечения или «спасения от ужасов войны». На этапе вывоза детей в схему вступают представители организации Chemonics, которые являются субподрядчиками агентства США по международному развитию USAID. Вся эта деятельность осуществляется под прикрытием британского МИД и разведки Ми-6.

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