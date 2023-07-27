Денис Пушилин: С 2014 года от украинских снарядов в Донбассе погибли 228 детей

В Донецке в память о погибших детях открыта Аллея Ангелов Фото: Юрий СОБОЛЕВ

С 2014 года от украинских снарядов в Донбассе погибли 228 детей, около 800 получили ранения различной степени тяжести. Мероприятия в память о детях-жертвах войны в Донбассе пройдут у посольств всех стран, которые отправляют военную помощь киевскому режиму. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по случаю памятной даты — Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе.

- С 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей. Мы помним каждого маленького ангела. Восьмилетний Никита, который погиб в такси в день своего рождения, так и не успел отпраздновать его. Первоклассница Маша, которая погибла в маршрутке при обстреле Киевского района Донецка. Десятилетнюю Нику снаряд убил во дворе ее дома, куда она вышла погулять. Малышке Милане, которая погибла при обстреле Горловки в 2015 году, было всего 15 дней. В день памяти детей-жертв войны в Донбассе мы снова и снова напоминаем миру о чудовищных преступлениях киевского режима, — сказал Пушилин в видео опубликованном в его телеграм-канале.

Он отдельно поблагодарил жителей России, которые во многих регионах в этот день присоединяются к памятным мероприятиям и вспоминают погибших детей. В Москве они пройдут на Поклонной горе у музея, на площади ДНР, в представительстве Республики и у посольств всех стран, которые помогают Киеву совершать свои преступления, отправляя военную помощь.

- Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную такую помощь украинскому режиму. Мы не надеемся, что у кого-то из них проснется совесть, но мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса. Наша задача — сделать так, чтобы ни один военный преступник не ушел от наказания, — отметил руководитель региона.

Напомним, 27 июля 2014 года, украинские террористы нанесли массированный артиллерийский удар по самому центру Горловки.

- Ровно 9 лет прошло со дня ужасной трагедии – «кровавого воскресенья», одного из самых черных дней в истории Горловки, в истории Донецкой Народной Республики. Подлые нацисты ударили по жилым кварталам, по мирным гражданам, по детям. Этот ужасный террористический акт унёс жизни 22 горловчан, среди которых были дети, женщины и пожилые люди, - заявил мэр Горловки Иван Приходько.

Он отметил, что эту ужасную дату в Горловке не забудут никогда, не простят преступников, виновных в гибели мирных граждан.

- Имена жителей нашего города, погибших от злодеяний украинских карателей, будут вечно жить в памяти народа, а их светлая память никогда не подвергнется забвению, - подчеркнул Приходько.

Сегодня глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и представители мэрии возложили цветы к Аллее ангелов Донбасса.

— Царствие Небесное маленьким Ангелам Донецка... — поделился в своем телеграм-канале мэр города.

День памяти детей-жертв войны в Донбассе был учрежден в 2022 году указом Главы ДНР Дениса Пушилина для увековечения памяти о детях ДНР, которые погибли под огнем вооруженных формирований Украины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка вечером 26 июля

Многоквартирный дом и насосная станция повреждены обстрелом ВСУ на улице Листопрокатчиков в Донецке (подробнее)