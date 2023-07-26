ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка вечером 26 июля

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 26 июля украинские националисты накрыли обстрелом жилой массив Киевского района Донецка.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

- В результате варварского обстрела Киевского района города украинскими нацистами поврежден многоквартирный жилой дом по улице Листопрокатчиков (прямое попадание в насосную станцию), - сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

По его словам, по улицам Юрьева и Рубенса повреждены несколько частных домов, в которых выбито остекление, осколками посечены крыши, газовая труба.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Кроме того, в результате обстрела ВФУ Киевского района зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора на улице Прохладная, в близлежащих домах выбито остекление, повреждена газовая труба. В частном доме на улице Новочеркасска продырявлена крыша. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года Фото: Иван ЖИЛЯК

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