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Политика26 июля 2023 18:54

ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка вечером 26 июля

Многоквартирный дом и насосная станция повреждены обстрелом ВСУ на улице Листопрокатчиков в Донецке
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вечером 26 июля украинские националисты накрыли обстрелом жилой массив Киевского района Донецка.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Фото: Иван ЖИЛЯК

- В результате варварского обстрела Киевского района города украинскими нацистами поврежден многоквартирный жилой дом по улице Листопрокатчиков (прямое попадание в насосную станцию), - сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Фото: Иван ЖИЛЯК

По его словам, по улицам Юрьева и Рубенса повреждены несколько частных домов, в которых выбито остекление, осколками посечены крыши, газовая труба.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Фото: Иван ЖИЛЯК

Кроме того, в результате обстрела ВФУ Киевского района зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора на улице Прохладная, в близлежащих домах выбито остекление, повреждена газовая труба. В частном доме на улице Новочеркасска продырявлена крыша. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Последствия обстрела Киевского района Донецка вечером 26 июля 2023 года

Фото: Иван ЖИЛЯК

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