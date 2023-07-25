Больше двух тысяч новых рабочих мест появится при реализации первых инвестпроектов в ДНР

Возведение домов повышенной комфортности. Фото: Минстрой

Более двух тысяч новых рабочих мест предполагается создать при реализации первых инвестпроектов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на и.о. министра экономического развития ДНР Владимира Зверкова.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

- По результатам заседаний Инвестиционного комитета рассмотрено восемь инвестиционных проектов, пять из которых получили статус масштабных инвестиционных проектов, связанные с ипотечным строительством многоквартирных домов. Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать более 2 тысяч рабочих мест, дополнительно увеличить жилой фонд для более комфортного проживания, реализовать программу льготного ипотечного кредитования, а также обеспечить продовольственную безопасность региона за счет увеличения объемов выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, - рассказал Владимир Зверков.

Он пояснил, что речь идет о проектах по строительству жилья, промышленных и социальных объектов.

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ

В середине июля врио Главы ДНР Денис Пушилин провел заседание регионального Инвестиционного комитета, где рассмотрели проекты строительства многоквартирных домов, хлебозавода и оптово-розничного рынка. Застройщикам готовы предоставить землю в аренду без торгов, а руководитель региона призвал Корпорацию развития Донбасса, местные ведомства и муниципалитеты максимально содействовать инвесторам.

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