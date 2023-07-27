Три инноватора из ДНР выиграли миллионные гранты на реализацию своих проектов

Гранты в один миллион рублей на развитие своих бизнес-идей получили три инноватора из Донецкой Народной Республики.

- Проекты наших победителей совершенно разные: от цифровых платформ до разработки технологии получения алюминиевых лигатур, - говорит заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям Донецкой народной Республики Алексей Завгородний. - Для каждого заявителя «Студенческий стартап» – это возможность реализовать мечту и воплотить в реальность нужные всем проекты, которые важны для города, региона и страны в целом. Еще много усилий предстоит приложить для реализации проектов и мы готовы содействовать в этом.

По условиям конкурса, победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа в течение 12 месяцев. Липецкий центр «Мой бизнес» будет оказывать им всестороннюю поддержку и учить будущих предпринимателей вести бухгалтерию и грамотно распределять финансы.

Изобрели полноприводный велосипед

О стартапе «Полноприводный велосипед Кальмиус 2.0 2х2» рассказал Денис Хохлов.

- Наш проект был заявлен в рамках III очереди конкурса «Студенческий стартап». Мы признаны победителями, и вошли в перечень заявок, рекомендуемых к поддержке в 2023 году. Наша будущая компания планирует предлагать модели полноприводных велосипедов, частным покупателям и государственным организациям. Они обеспечивают повышенную проходимость, становясь при этом, актуальными для передвижения в условиях отсутствия приспособленных дорог, - говорит Денис Хохлов.

Денис Хохлов рассказал о стартапе «Полноприводный велосипед Кальмиус 2.0 2х2»

Автор проекта рассказывает, что существующий прототип полноприводного велосипеда «Кальмиус - 1.0» даёт возможность исследовать динамические характеристики и основы управления велосипедом непосредственно на испытательных прокатах по бездорожью.

- Велосипед Кальмиус обладает повышенной устойчивостью и проходимостью на бездорожье, а также мокрых дорогах, которые чреваты частыми падениями велосипедистов, - говорит Дмитрий Хохлов. - Реализация проекта даст импульс в развитии современной транспортной техники, как для путешествий по известным туристическим маршрутам, так и для освоения труднопроходимых регионов и мест на Земле, такие как: Арктика и Антарктика с гарантированным исключением ущерба для окружающей среды осваиваемых регионов.

Команда проекта уже подготовила и отправила документы с заявлением о выдаче патента на изобретение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Метод электрошлакового переплава

Анатолий Мартыненко - аспират кафедры «Электрометаллургия» факультета «Металлургия и теплотехника» Донецкого национального технического университета. Его проект также одержал победу.

- Разработка технологии получения алюминиевых лигатур методом электрошлакового переплава металлической стружки актуальна на сегодняшний день. В условиях санкций, машиностроительные предприятия ощущают дефицит в шихтовых материалах для выплавки алюминиевых сплавов. Перед нашей командой стоит большая задача по решению этой проблемы. И я уверен у нас все получится! – говорит аспирант.

Анатолий Мартыненко

Мартыненко рассказал «Комсомолке» о том, что его проект направлен на решение двух вопросов – переработка сложных отходов и получение многокомпонентных лигатур.

- Мы с коллективом выдвинули эту идею, участвовали и школьники, и аспиранты, и студенты. В результате мы победили. Очень рады этому, - говорит аспират кафедры «Электрометаллургия». – В ближайшее. время мы оформимся как юрлицо, проработаем бизнес-план и сырьевую базу нашего региона, а также других регионов. Оборудование для экспериментов у нас собрано. Затем будем получать патент на технологию и масштабировать все это.

«Будущее за нами»

Мариупольчанка Каролина Гунько одержала победу с проектом «Будущее за нами». Его суть состоит в создании многопрофильной краудфандинговой платформы с целью организации поддержки творческим, образовательным, благотворительным, экологическим, технологическим, IT и иным видам проектов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

- Первая краудфандинговая платформа на Донбассе «Будущее за нами» объединит субъектов Российской Федерации от 18 лет, желающих получить финансирование для реализации собственных проектов, тестирования гипотез и получения целевой помощи на новых территориях России, и тех, кто готов оказать финансовую поддержку, - говорит Каролина.

Каролина Гунько

Девушка признается, что несколько лет вынашивала идею о проекте.

- Это моя мечта. Я безумно рада, что смогу сделать вклад в развитие новых территорий Российской Федерации, в том числе своего родного города Мариуполя, посредством своего проекта, - говорит Каролина. - Проект очень достойный, но страх перед проигрышем все равно был. Я очень волновалась. В последнее время даже стало сниться, будто я все-таки проиграла. Тяжело было работать и вообще о чем-либо думать. Постоянно проверяла результаты.

На года девушка запланировала пять этапов работы над проектом: начиная от разработки и подготовки всей необходимой документации, заканчивая получением авторских прав и продвижением среди целевой аудитории.

- Первые проекты на платформе будут размещены приблизительно через 9 месяцев после запуска работы над проектом. То есть уже в следующем году на платформе будет запущен сбор средств на реализацию проектов, направленных на развитие новых территорий России, - говорит мариупольчанка. - У меня есть много идей по дальнейшему усовершенствованию и развитию краудфандинговой платформы. Для их реализации я планирую дополнительно участвовать в иных грантовых конкурсах, в том числе в конкурсе «Старт-1» от Фонда содействия инновациям.

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