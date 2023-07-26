Глава ДНР передал автомобили студотрядами, которые помогают восстанавливать дома в Мариуполе

Руководитель региона высоко оценил вклад, который вносят ребята в восстановление пострадавшего города. Фото: Министерство молодежной политики ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал два автомобиля - легковой и грузовой - студотрядам, которые помогают восстанавливать дома в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве молодежной политики ДНР.

Руководитель региона высоко оценил вклад, который вносят ребята в восстановление пострадавшего города. Фото: Министерство молодежной политики ДНР

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- Сегодня утром руководитель региона Денис Пушилин совместно с и.о. Министра молодежной политики Кириллом Макаровым побывали на стройке в Мариуполе, где работают активисты из Студенческих отрядов ДНР. Денис Владимирович высоко оценил тот вклад, который вносят ребята в восстановление пострадавшего города, и поблагодарил их за самоотверженный труд и помощь людям, - говорится в сообщении. - Чтобы студотряды могли оперативно решать возникающие задачи, Глава распорядился выделить им необходимый транспорт.

Руководитель региона высоко оценил вклад, который вносят ребята в восстановление пострадавшего города. Фото: Министерство молодежной политики ДНР

ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ПОДДЕРЖКА

Денис Пушилин также пообещал и дальше оказывать активистам всеобъемлющую поддержку.

Руководитель региона высоко оценил вклад, который вносят ребята в восстановление пострадавшего города. Фото: Министерство молодежной политики ДНР

В мае сообщалось, что студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры начали проходить практику в Мариуполе, помогая в восстановлении города. Летом на производственную практику прибыли и студотряды.

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