«При жизни поэтов не любят почему-то, а после смерти – ценят по достоинству»: В Мариуполе почтили память Владимира Высоцкого

В Мариуполе в день рождения Владимира Высоцкого жители собрались у памятника знаменитому барду Фото: Александр ИВАНОВ

16 марта 1973 года в Мариуполе (тогда еще Жданове, - Авт.) выступал Владимир Высоцкий. Тогда, 50 лет назад, Высоцкий, благодаря своему искреннему творчеству, глубокому психологизму всех своих произведений смог покорить сердца людей всего СССР, в том числе и самого большого города северного Приазовья.

В Мариуполе в день рождения Владимира Высоцкого жители собрались у памятника знаменитому барду Фото: Александр ИВАНОВ

25 июля во всех крупных городах Российской Федерации прошли памятные мероприятия о человеке, который запомнился нам по образам Глеба Жиглова, Гамлета в спектаклях театра на Таганке, глубоко-смысловым текстам песен и стихотворений.

В Мариуполе к памятнику Владимира Высоцкого, установленному в 1998 году, вышли люди, посетившие концерты знаменитого барда 16 марта 1973 года. Почитатели творчества мэтра до сих пор хранят яркие воспоминания об этом событии. По их рассказам, два выступления в этот день прошли во Дворце культуры «Искра» в первой половине дня, а еще три выступления вызвали овации жителей города в легкоатлетическом манеже комбината «Азовсталь».

В Мариуполе в день рождения Владимира Высоцкого жители собрались у памятника знаменитому барду Фото: Александр ИВАНОВ

В душевной беседе с поклонниками Высоцкого удалось также выяснить, что, к сожалению, артист не остался тогда с ночевкой в одной из гостиниц Мариуполя, а после окончания последнего выступления сразу вернулся в Донецк. Однако некоторые краеведы и патриоты города любят приписывать нахождение Владимира Семеновича в городе одну ночь после завершения концертной программы.

- Где-то в 10 часов был первый его концерт у нас. И мы в половине десятого собрались, будучи журналистами местных газет, чтобы взять интервью, ждали его, - вспоминает руководитель клуба «Высота» по изучению и пропаганде творчества Владимира Высоцкого Виктор Вереникин, - Мы подошли группой и сказали, что хотели бы взять пару слов для себя и для материала на публикацию. Владимир сказал: «Нет проблем» и дал нам интервью.

В тот день на газете, которую представлял Вареникин, Владимир Высоцкий оставил автограф.

- Но так как этого человека тогда официально считали автором третьего сорта, статью в «Приазовском рабочем» так и не опубликовали, - рассказывает Виктор Вареникин. - Потом лет через 10 ситуация изменилась, я в той газете уже не работал, но редакторы меня нашли и попросили сделать развернутую статью, как Владимир Высоцкий давал автограф и интервью читателям нашей газеты. Получается, это уже было после смерти. При жизни поэтов не любят почему-то, а после смерти – ценят по достоинству.

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