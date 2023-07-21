В Мариуполе приступили к восстановлению одного из красивейших домов исторического центра города - «дома Юрьева»

«Дом Юрьева» в Мариуполе. Фото: Единый заказчик

В Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации приступили к восстановлению одного из красивейших домов исторического центра города - дома присяжного поверенного Ильи Юрьева. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе компании.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗ РУИН

- Общая площадь трехэтажного здания ХIХ века превышает 1,6 тысяч квадратных метров. В настоящее время строители восстанавливают несущие конструкции и кирпичные стены особняка, разрушенные в ходе боевых действий. После восстановления конструктивных повреждений специалисты приступят к закрытию теплового контура – установке новых окон, дверей, ремонту кровли и инженерных систем. Осенью специалисты начнут работы по внутренней отделке помещений и комплексному восстановлению исторического фасада здания с элементами барокко и сталинского ампира, – сообщили в пресс-службе «Единого заказчика».

Завершить все ремонтно-восстановительные работы в «доме Юрьева» планируется в первом квартале следующего года.

БОЛЕЕ ЧЕМ ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

История особняка и его жителей насчитывает более ста лет. Наиболее известным владельцем дома был адвокат и председатель Мариупольской городской думы Илья Юрьев, в честь которого дом и получил свое название. До Октябрьской Революции 1917 года в здании находилась редакция одной из первых городских газет «Мариупольский справочный листок» и «электротеатр» (кинотеатр) «ХХ век». В советское время в здании размещались детский дом, пионерские отряды, а затем и местный отдел НКВД. Во время немецко-фашистской оккупации Мариуполя в годы Великой Отечественной войны особняк заняли сотрудники гестапо, которые сожгли его в 1943 году, покидая город под натиском Красной армии. После войны дом был полностью восстановлен и приобрел еще один этаж.

Очередной виток развития дом испытывает и сейчас, когда вновь началось его восстановление из руин. Всего в историческом центре Мариуполя специалисты «Единого заказчика в сфере строительства» восстанавливают более семидесяти зданий. Общая площадь всех восстанавливаемых объектов жилого фонда города превышает 6 миллионов квадратных метров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41

Работы вели ульяновские строители под контролем «Единого заказчика» (подробнее)