В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41, рассчитанную на 1300 мест. Ремонтные работы в образовательном учреждении вели ульяновские строители под контролем «Единого заказчика».

Специалисты восстановили в школе все конструктивные повреждения, заменили инженерные коммуникации, выполнили ремонт всех помещений, обустроили спортивный и актовый залы. Также для ребят был создан новый стадион с искусственным покрытием, оборудованы игровая и спортивные площадки.

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

По случаю открытия состоялась торжественная линейка, в которой приняли участие замруководителя Федерального казначейства Эли Исаев, генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Циганов, а также представители администрации города.

Важно, что при восстановлении учебный процесс в школе продолжался. На конец учебного года здесь получали образование 900 юных горожан.

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе открылась восстановленная средняя школа №41. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Ранее сообщалось, что Правительство Российской Федерации сформирует программу строительства и ремонта школ в новых регионах страны до 2026 года. Такое поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

- На сегодня уже закончены выпускные экзамены, поэтому необходимо активизировать капремонт, так как до нового учебного года осталось всего два месяца, - отметил заместитель председателя правительства России.

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