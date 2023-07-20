Золотая медалистка Первых международных игр «Дети Приморья» Дарья Яцковская из Макеевки: Сейчас бокс – главное в моей жизни

Финальный поединок Дарьи Яцковской со спортсменкой из Китая Чжан Сяоин. Фото: Личный архив

Жарким и громким от обстрелов утром в среду редакцию «Комсомолки» посетили две девушки – спортсменки и красавицы. Это золотая медалистка Первых международных игр «Дети Приморья» по боксу Дарья Яцковская и ее тренер София Русанова. Тренер у Даши довольно именитый, не смотря на возраст. София - мастер спорта по боксу, тренер 1 категории, старший тренер женской сборной команды ДНР по боксу, директор МБУ «ДЮСШ №2 города Макеевки».

Не смотря на такой, казалось бы, суровый вид спорта и тренер, и ее воспитанница на вид очень хрупкие и нежные.

Финальный поединок Дарьи Яцковской со спортсменкой из Китая Чжан Сяоин. Фото: Личный архив

- Даша, а почему вы выбрали именно этот вид спорта? Не гимнастику, к примеру.

- Папа привел. В семье спортом серьезно никто не занимался, я первая. Тэквондо я занималась с 9 лет, а боксом – с 12.

Тренер Даши обращает внимание на то, что вокруг бокса существует много заблуждений.

- На самом деле это миф, что бокс самый травмоопасный вид спорта. В той же спортивной гимнастике девочки рискуют получить серьезную травму – вплоть до перелома позвоночника - выполняя упражнения на бревне, - говорит София.

На играх «Дети Приморья» в финальном бою на Даша одержала не простую победу над соперницей из Китая Чжан Сяоин.

- Китаянка быстрая, стремительная, - рассказывает Даша. – Бой мог закончиться еще в первом раунде. Был нокдаун, моя соперница упала на канаты. Но судья решил продолжить бой, - говорит Даша. – А вообще, это у меня второй по сложности поединок. В ТОПе самый сложный пока - бой на первенстве России с Беллой Зуевой , чемпионкой мира по тайскому боксу.

Тренер София Русанова и Дарья Яцковская Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Ничего себе – сражаться с чемпионкой мира!

- Да, это большой опыт и для Даши, и для меня, - говорит София. – Сейчас спорт и в других регионах России, и в том же Китае развивается стремительно. А у нас сами знаете какая ситуация. Иногда из-за обстрелов ВСУ дети не могут приехать на тренировку. Но, как говорится, слабый ищет отговорки, а сильный — возможности. Так что ребята даже дистанционно стараются занимать, те, кто хочет и дисциплинирован, конечно. Характера спортсменам из ДНР не занимать. А в боксе это тоже важно.

- А как вы сами пришли в бокс?

- Занималась легкой атлетикой. А папа у меня – кандидат в мастера спорта по боксу. И вот я лет в 15 заявила ему, что обойду его – стану мастером спорта по боксу. И через два года стала!

- Даша, а что тебе дал бокс?

- Уверенность, веру в себя, научилась дисциплине.

- Как друзья реагируют на твое увлечение?

Дарья Яцковская Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Интересуются как прошли соревнования, поединки. В основном у меня друзья тоже спортсмены, боксеры. А те, кто еще не в секциях – спрашивают как прийти заниматься.

- А вообще в Макеевке бокс популярен?

- Конечно! – говорит София. – У меня десять воспитанниц. А вообще на тренировки ходят семьями. Вот, к примеру, семья Крыцула. На тренировки приходят с малышом – ему скоро будет четыре. Владимир – будущий боксер! Пока, конечно, у него в основном общефизическая подготовка.

- Со скольки лет девочкам лучше идти в секцию бокса?

- Примерно с восьми, - говорит тренер. – И по моим наблюдениям, девочки схватывают все премудрости этого вида спорта быстрее, чем мальчики.

- Даша, а о чем ты мечтаешь?

- Сейчас бокс – главное в моей жизни. Готовлюсь к соревнованиям в Краснодаре в августе. А в сентябре – к очень важным соревнованиям «Олимпийские надежды». Я учусь в училище Олимпийского резерва имени Сергея Бубки и в дальнейшем, надеюсь, буду тренером.

- Тренировки школе не мешают?

- Я учусь в училище олимпийского резерва. Наша программа адаптирована для спортсменов. В дальнейшем думаю о тренерской карьере, для этого нужно закончиться курсы при училище.

ЗА СТОЛ!

Что едят победители?

- Даша, у тебя какая – то особенная диета?

- Чипсы и кола! – смеясь отвечает за свою воспитанницу София.

- Ничего особенного, - скромно улыбается Даша. – Обычная еда. Только за несколько дней до соревнований, когда проходит взвешивание – включаем режим «сушки» - меньше жидкости, сладкого.

- А вообще, сладкое тебе можно?

- Конечно, - Даша бросила взгляд на тренера.

- Небось, три раза в день позволяешь, - ответила София.

- А у вас, София, есть своя диета?

- Нет. Просто стараюсь не есть фаст-фуд, питаться три раза в день. Обязательно, чтобы пища была горячей. Но если мы где – то в пути, или на соревнованиях, то ем и «вредную» еду.

- Как относитесь к спортивному питанию?

- Даша и я его не применяем. Спортсмену лучше опираться на собственные силы, не искать легких путей. Сейчас антидопинговые правила ужесточаются с каждым годом. А в спортивном питании могут оказаться запрещенные добавки. Зачем рисковать карьерой спортсменки, лучше просто увеличить долю белковой пищи. С БАДами аналогичная ситуация: там могут оказаться запрещенные компоненты. Так что вместо них лучше пропить хорошие витамины.

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