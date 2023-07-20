Упрощено прохождение админграницы: Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма по состоянию на 20 июля 2023 года

В Донецкой Народной Республике обеспечивают условия для прохождения транспорта в сторону Крыма Фото: Иван ЖИЛЯК

Сухопутный коридор в Крым пролегает через новые регионы. На административной границе между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой находятся контрольно-пропускные пункты, где у граждан проверяют документы. Для ускорения прохождения этих пунктов в регионе ввели ряд мер, поэтому процедура проходит довольно быстро.

- Проезжал через пункт пропуска Новоазовск ближе к вечеру, пробки не было. Быстро проверили документы, посмотрели машину и вперед. Буквально несколько минут вся процедура заняла, - говорит турист из Ростовской области Антон Бурлаков.

Заторов на дорогах не наблюдается.

Проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой Народной Республики, можно в любое время суток. Комендантский час временно отменен.

Также по всему маршруту организовано круглосуточное обеспечение безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции нацелены на оказание максимального содействия всем участникам дорожного движения. К тому же, водители могут получить у инспекторов информацию о маршруте движения до Крымского полуострова, местах остановки и стоянки, объектах придорожного сервиса, заправках.

С топливом на заправочных станциях проблем нет. Врио Главы Республики Денис Пушилин поручил профильным ведомствам обеспечить наличие топлива на заправочных станциях по пути следования и наличие сопутствующих товаров.

Ранее Денис Пушилин рассказал, какие предпринимаются дополнительные меры, чтобы комфорт и безопасность проезда людей на Крым через территорию Республики были на высоком уровне.

- Сейчас соответствующие профильные службы предприняли дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность прохождения по данному маршруту. И нашими военнослужащими предпринимаются дополнительные меры, чтобы комфорт и безопасность на данном маршруте были на высоком уровне, — отметил Пушилин в эфире телеканала Россия-24.

Также руководитель региона добавил, что были задействованы и перехватывающие парковки, которые ранее были организованы по поручению первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

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