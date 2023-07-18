Регистрация кандидатов на выборы в ДНР пройдет со 2 по 17 августа

Весной в ДНР прошло предварительное голосование, организованное партией «Единая Россия». Фото: АГ ДНР

Основное голосование на выборах депутатов Народного Совета и представительных органов муниципальных образований в ДНР пройдет с 8 по 10 сентября. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель Избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

- Голосование в Донецкой Народной Республике будет проходить в течение трех дней: с 8 по 10 сентября включительно, — заявил Высоцкий.

Он отметил, что 8–9 сентября акцент будет сделан на выездном голосовании, 10 сентября для избирателей будет организована возможность волеизъявления на стационарных участках.

А в труднодоступных и отдаленных районах ДНР будет проведено досрочное голосование, которое начнется с 31 августа.

- С 31 августа стартует проведение досрочного голосования для жителей, которые проживают в труднодоступных или отдаленных местностях. Проголосовать можно будет по паспорту гражданина Российской Федерации или иному документу, определяющему активное избирательное право жителя Донецкой Народной Республики, — сказал Высоцкий.

Прием документов на участие в выборах пройдет со 2 по 17 августа.

- С 24 июля избирательным объединениям, имеющим право принимать участие в выборах, разрешено выдвижение списка кандидатов в ходе проведения общих собраний. После представления в соответствующую избирательную комиссию документов о выдвижении и сбора подписей за заверенный список, избирательные объединения будут иметь право на регистрацию списка кандидатов — прием документов продлится со 2 по 17 августа включительно, — отметил Высоцкий.

Он добавил, что после 17 августа в течение семи дней определится список избирательных объединений, которые будут участвовать в осенних выборах. Кроме того, по словам Высоцкого, агитационный период для них начнется со дня проведения общего собрания, а для конкретного кандидата — со дня представления списка в территориальную избирательную комиссию, и продлится до 00:00 8 сентября. Экземпляры данной агитации вместе со сведениями о производителе и копиями документов об оплате должны в обязательном порядке быть предоставлены в Избирком.

- С целью создания равных условий для всех участников выборов в отношении организаций телерадиовещания и печатных изданий будет проводиться жеребьевка по распределению эфирного времени и печатной площади — агитация в таких средствах массовой информации будет разрешена только после определения очередности выпуска материалов. Дата жеребьевки будет определена дополнительно, но не позднее 25 августа, — подчеркнул глава Избиркома.

Он отметил, все календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов находятся в открытом доступе на официальном сайте Избирательной комиссии региона в разделе «Документы».

Напомним, что в Республике образовано 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. Также жители региона смогут проголосовать на 329 экстерриториальных участках в других регионах России.

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