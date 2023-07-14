Радиотехнический завод «Топаз» в Донецке снова обстреляли ВСУ, пострадали и соседние дома

Удар пришелся рядом с трансформаторной станцией в крышу цеха Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Завод «Топаз» в Куйбышевском районе Донецка 13 июля вновь подвергся ракетному удару. Сначала жители окрестных домов услышали работу ПВО, а затем одна ракета таки прорвалась.

- Мы уже и не знаем, куда прилетело в этот раз, - говорит местная жительница Светлана ранним утром следующего дня. – На заводе уже живого места нет. В соседних домах получали квартиры «топазовцы». Иногда соберемся вечером, вспоминаем, каким завод был раньше. В советское время зарплаты были хорошим. Работали на оборонку, но и выпускали видеомагнитофоны, а сейчас на завод страшно смотреть.

Ходить мимо «Топаза» действительно небезопасно, особенно в ветреную погоду. Оборванная обшивка бьется о фасад и создает своеобразный набат. Такие же звуки слышны и в пустой Припяти.

В этот раз обстрел пришелся в район трансформаторной подстанции. Сама она чудом не пострадала. А на самом заводе разрушений прибавилось.

Соседний магазин сожжен обстрелом еще в прошлом году Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Вылетели стекла и в соседнем доме. Легко узнать, что случилось это именно вчера – те, которые выбило раньше – уже забиты фанерой. А вчерашние разрушения заделать еще не успели.

Пострадал дом на улице Куйбышева Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Коммунальщики едва успевают убирать мусор от разбитых окон, - продолжает Светлана. – Он все прибавляется. На самом заводе еще после прошлогоднего обстрела стекла и прочий строительный мусор убирают сотрудники, которые не уехали вместе с бывшим директором на территорию Украины.

Разрушения получил и соседний дом Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Завод «Топаз» был известен на территории СССР тем, что здесь изготавливали станции радиотехнической разведки «Кольчуга». Те времена давно прошли, оставшиеся сотрудники лишь занимаются уборкой, охраняют и поддерживают в работоспособном состоянии коммуникации.

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