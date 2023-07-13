Больница № 2 в Макеевке закрыта из-за повреждений после обстрела ВСУ 4 июля

В Макеевке восстанавливают здания, поврежденные 4 июля. Фото: АГ ДНР

Городская больница № 2 в Макеевке временно прекратила свою работу из-за повреждений учреждения, нанесенных обстрелом со стороны ВСУ 4 июля. Об этом сегодня сообщил мэр города Владислав Ключаров.

- Вторая городская больница у нас сейчас не работает после обстрела 4 июля. Врачи и пациенты переведены в другие больницы. В больнице в основном повреждено остекление, — рассказал ДАН Ключаров.

Он добавил, что о восстановительных работах на этом объекте можно будет говорить после подсчета подрядчиком необходимой суммы для ремонта учреждения и выделения финансирования.

Напомним, 4 июля украинская армия нанесла ракетный удар по Макеевке из американской РСЗО M142 HIMARS. В результате один мирный житель погиб и 68 ранены, в том числе трое детей.

В Червоногвардейском районе были повреждены 213 домов, 10 школ и 10 детских садов, в Кировском — 67 домов, два детсада и две школы. Значительные разрушения получили как минимум девять объектов здравоохранения. Наибольшие повреждения получила городская больница № 2. Там были выбиты полторы тысячи окон.

11 июля врио Главы ДНР Денис Пушилин пообщался с жителями Червоногвардейского района Макеевки по вопросам восстановления жилья, поврежденного ракетным ударом, а также дал ряд поручений профильным министерствам, касающихся восстановительных работ.

В свою очередь глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал, что сразу после обстрела в районе был создан оперативный штаб, где были четко приняты решения по оказанию помощи пострадавшим.

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