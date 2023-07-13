Квартиры получат 833 семьи: В Мариуполе завершили строительство жилого комплекса на Иртышской

Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершили строительство нового жилого комплекса из 10 корпусов общей площадью 73 тысячи квадратных метров на Иртышской улице в Мариуполе.

- Это достаточно крупный ЖК для города, и эти дома очень нужны людям, потому что квартиры в них получат 833 семьи, - говорит заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Понимая это, специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» выдерживали максимально возможный темп строительства объекта и менее чем за год возвели 10 корпусов разной этажности.

Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»

Хуснуллин отметил, что при этом были соблюдены все современные требования, предъявляемые в России к качеству, комфортности и безопасности жилья.

- Сейчас девять домов уже сданы в эксплуатацию, еще один будет введен в ближайшее время, - отметил вице-премьер.

Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»

В «Едином заказчике» подчеркнули, что квартиры в новых домах сдаются с готовой внутренней отделкой, оборудованы электроплитами и необходимой сантехникой.

- На придомовой территории организованы удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки и установлены современные детские и спортивные площадки, - добавили в публично-правовой компании.

Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»

Кроме этого, вокруг нового ЖК на Иртышской «Единый заказчик» восстанавливает школу №15 для 1100 учеников и два детских сада на 450 мест.

- С начала работы в Мариуполе «Единым заказчиком» уже введено в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых домов общей площадью более 162 тысячи квадратных метров, - рассказывают в компании. - Помимо жилого комплекса на Иртышской улице, строителями также построены новые дома на проспекте Ленина, проспекте Строителей, бульваре Шевченко, улицах Семененко и Каффайская. Продолжается строительство домов на улицах Куприна и Гугеля.

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