Квартиры получат 833 семьи: В Мариуполе завершили строительство жилого комплекса на Иртышской

Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»
Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершили строительство нового жилого комплекса из 10 корпусов общей площадью 73 тысячи квадратных метров на Иртышской улице в Мариуполе.
- Это достаточно крупный ЖК для города, и эти дома очень нужны людям, потому что квартиры в них получат 833 семьи, - говорит заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Понимая это, специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» выдерживали максимально возможный темп строительства объекта и менее чем за год возвели 10 корпусов разной этажности.
Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»
Хуснуллин отметил, что при этом были соблюдены все современные требования, предъявляемые в России к качеству, комфортности и безопасности жилья.
- Сейчас девять домов уже сданы в эксплуатацию, еще один будет введен в ближайшее время, - отметил вице-премьер.
Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»
В «Едином заказчике» подчеркнули, что квартиры в новых домах сдаются с готовой внутренней отделкой, оборудованы электроплитами и необходимой сантехникой.
- На придомовой территории организованы удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки и установлены современные детские и спортивные площадки, - добавили в публично-правовой компании.
Квартиры в новом ЖК получат 833 семьи. Фото: ППК «Единый заказчик»
Кроме этого, вокруг нового ЖК на Иртышской «Единый заказчик» восстанавливает школу №15 для 1100 учеников и два детских сада на 450 мест.
- С начала работы в Мариуполе «Единым заказчиком» уже введено в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых домов общей площадью более 162 тысячи квадратных метров, - рассказывают в компании. - Помимо жилого комплекса на Иртышской улице, строителями также построены новые дома на проспекте Ленина, проспекте Строителей, бульваре Шевченко, улицах Семененко и Каффайская. Продолжается строительство домов на улицах Куприна и Гугеля.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восстановление горбольницы №1 в Мариуполе: специалисты завершили работы в лабораторном корпусе
«Единый заказчик» завершил восстановление лабораторного корпуса горбольницы №1 в Мариуполе (подробнее)