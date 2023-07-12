Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении одного из командиров «Азова»*

Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении одного из командиров украинского нацбатальона, совершившего покушение на убийство мирных жителей.

- Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего командира отделения роботизированной разведки взвода разведки специального назначения 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения «Азов»* Сергея Пюрко, - говорится в распространенном надзорным ведомством сообщении.

По версии следствия, 5 марта прошлого года обвиняемый, находясь в расположении взвода, в целях пропаганды ВСУ и поднятия боевого духа военнослужащих получил приказ о записи фейкового видеоролика об обстреле Вооруженных Cил Российской Федерации.

- Исполняя приказ, Пюрко совместно с военнослужащими пресс-службы отряда «Азов»* прибыл во двор многоквартирного дома № 104 по проспекту Мира в Мариуполе, где из гранатомета два раза прицельно выстрелил в балконы третьего и четвертого этажей первого подъезда. При этом его действия записывались на камеру мобильного телефона военнослужащими пресс-службы, а он в процессе действия давал недостоверные комментарии о том, что в местах попадания выпущенных им снарядов якобы находятся военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, с 12 по 14 марта прошлого года Пюрко, находясь на чердаке многоквартирного дома, во время несения боевого дежурства увидел в окне квартиры дома № 107 по проспекту Мира мужчину, который со своей супругой и малолетним сыном проживал там. После обнаружения мирных жителей обвиняемый, исполняя незаконные приказы командования националистов, выстрелил в эту квартиру из гранатомета. К счастью, супруги с ребенком успели укрыться от обстрела.

Это уголовное дело направили в Верховный Суд Республики для рассмотрения по существу.

* - Запрещенная в РФ и ЛДНР организация.

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