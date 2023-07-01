В Донецке показали последствия обстрела Ленинского района со стороны украинских войск американской ракетой HARM

Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Утром 1 июля украинские войска выпустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM. В эпицентре удара оказался Ленинский район города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: в 07.50 - город Донецк (Ленинский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM, - говорится в телеграм-канале представительства.

Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Ранее про обстрел Ленинского района Донецка стало известно от мэра города Алексея Кулемзина. Он заявил, что вследствие обстрела в районе были повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобиль и линии электропередачи.

Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

- В многоквартирном доме по улице Куйбышева нарушено остекление, возле дома поврежден автомобиль; в частных домах по улице Прокатчиков повреждены остекление, стена, шифер; в частных домах по улице Тушинской оборваны электропровода, повреждено остекление, - рассказал градоначальник.

Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Тем временем в СЦКК уточнили данную информацию, указав точные адреса, по которым были зафиксированы повреждения.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июля по состоянию на 10:30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики. Донецк (Ленинский район): улица Тушинская, 15, 18 - частные жилые дома, также повреждены ЛЭП; улица Прокатчиков, 16, 23 - частные жилые дома; улица Куйбышева, 2 - многоквартирный жилой дом, - заявили в ведомстве.

В представительстве добавили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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