Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в запуске новой лавы на шахте «Комсомолец Донбасса»

Денис Пушилин в составе комиссии по приему новой лавы спустился в забой. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня принял участие в запуске новой лавы на шахте «Комсомолец Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Директор шахты Сергей Чайка и главный инженер предприятия Александр Богомол доложили о технических характеристиках нового забоя.

- К сегодняшнему дню мы шли восемь месяцев. Этот участок за последние годы по количеству новой техники, и она, кстати, отечественного производства, – самый лучший. Мы приобрели в конце минувшего года два новых ленточных конвейера производства макеевского завода, капитально отремонтировали компрессорные установки. Поэтому у нас все готово, – сказал Сергей Чайка.

Александр Богомол сообщил, что проектная длина лавы составляет 261 метр, длина выемочного столба – 1 720 метров, вынимаемая мощность пласта – 1,12 метра. Промышленные запасы оцениваются в 980 тысяч тонн угля.

Денис Пушилин говорил с горняками не только о достижениях, но и о проблемах. Фото: АГ ДНР

- Лава оборудована современным высокопроизводительным горно-шахтным оборудованием – механизированным комплексом 1 КД-90, выемочным комбайном 1 К-101У и конвейером СП-624, – рассказал главный инженер.

По его словам, среднесуточная нагрузка на забой составит до 1 200 тонн угля, 5-я западная лава станет шестым действующим очистным забоем шахты «Комсомолец Донбасса». Лава рассчитана на работу в течение 27 месяцев, работы будут вестись на глубине 879–947 метров.

Денис Пушилин в составе комиссии по приему новой лавы спустился в забой. После подъема на-гора председатель Государственного комитета Гортехнадзора ДНР Владимир Цымбаленко и руководитель шахты Сергей Чайка доложили о сдаче новой лавы в эксплуатацию.

- Все видел сам, лава введена в эксплуатацию, – отметил Денис Пушилин. – Будет уголь – будет работа. Безусловно, и с ребятами имели возможность обсудить, есть вопросы сложные, которые предстоит нам решить. Чтобы не было никакой задолженности по заработной плате, и зарплата должна расти. Модернизация производственных мощностей должна происходить с учетом современных технологий и более эффективного подхода. Необходим инвестор и под контролем государства необходим выход на те показатели, которые, в принципе, достаточно высокие для данной шахты. Запасы достаточно серьезные, поэтому шахта будет работать, будет обеспечивать близлежащие населенные пункты рабочими местами.

Денис Пушилин говорил с горняками не только о достижениях, но и о проблемах. Фото: АГ ДНР

Глава региона также отметил, что в отрасли существует нехватка кадров. Для решения этого вопроса будет оказана помощь со стороны руководства Республики, чтобы как можно быстрее получил лицензию учебный пункт.

- Это позволит и переучивать, и готовить те кадры, которые необходимы. Особенно сейчас с учетом дефицита, сложившегося и за счет мобилизации в том числе. Необходимо отстоять интересы и рубежи нашей земли, нашего региона, но при этом необходимо выстраивать работу на будущее. Необходимо понимать, как мы будем жить через три года, через пять, через 10. Как будет выстраиваться энергетическая безопасность нашего региона, – подытожил Денис Пушилин.

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