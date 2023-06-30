Мариуполю вернут «визитную карточку»: Началось восстановление двух исторических домов со шпилями у Театрального сквера

Строители начали возводить строительные леса и приступили к ремонту фасадов. Фото: ППК «Единый заказчик»

Началось восстановление двух исторических домов со шпилями у Театрального сквера в Мариуполе. Они пострадали в ходе боевых действий весной 2022 года. Об этом сегодня «Комсомолке» сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая проводит работы.

- Общая площадь западного дома превышает 7 тыс. кв. метров, восточного – 12 тыс. кв. метров. Специалисты уже восстановили в зданиях кровлю и завершили остекление жилых помещений, продолжают ремонтные работы по восстановлению бетонных конструкций. Также строители начали возводить строительные леса и приступили к ремонту фасадов для восстановления исторического облика этих памятников архитектуры, – сообщили в пресс-службе компании.

Строители начали возводить строительные леса и приступили к ремонту фасадов. Фото: ППК «Единый заказчик»

Жилые дома со шпилями были построены в 1953 году по проекту архитектора Льва Яновицкого. Дома имеют угловое решение и складываются из трех объемов: 4-этажного, 5-этажного и 7-этажного. Центральный объем каждого из домов завершается фигурными парапетами и венчается массивными шпилями, которые видны даже с побережья Азовского моря.

Эти объекты считаются одной из «визитных карточек» Мариуполя. Здания выполнены в классических традициях архитектуры 50-х годов ХХ века и содержат характерные тому периоду элементы: утяжеленный рустованный цоколь, балюстрады на лоджиях и балконах, лепнину на стенах, колонны и пилоны, арочные проемы в эркерах.

Отмечается, что сейчас в Мариуполе «Единый заказчик» ведет ремонтно-восстановительные работы более чем в 1,5 тыс. многоквартирных жилых домах. В историческом центре города специалисты компании и подрядных организаций восстанавливают более 70 зданий. Общая площадь всех восстанавливаемых объектов жилого фонда Мариуполя превышает 6 млн кв. метров.

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