Шестеро раненых жителей, повреждены здания горадминистрации и больницы: Последствия ракетного удара ВСУ по центру Ясиноватой

В Ясиноватой возникли множественные пожары. Фото: ТГ/Шевченко

Шесть мирных жителей получили ранения сегодня в результате ракетного обстрела центра Ясиноватой со стороны украинских боевиков. В городе повреждены здания горадминистрации, больницы, многоэтажные и частные дома, возникли множественные пожары.

- Еще один трагический день в истории города Ясиноватая. В результате обстрела, по предварительным данным, ранения получили шесть человек. Молимся за здоровье раненых. Разрушения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города, больница. В городе множественные пожары, - сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Повреждения получили частные дома и многоэтажки. Фото: ТГ/Шевченко

По информации представительства ДНР в СЦКК, в районе 11 часов утра ВСУ дважды открыли огонь по Ясиноватой со стороны подконтрольного населенного пункта Ласточкино. Было выпущено восемь снарядов из ствольных орудий и 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили трое мужчин 1963, 1993 и 1953 годов рождения и три женщины 1970, 1951, 1967 годов рождения.

Кроме этого, по данным СЦКК, в Ясиноватой зафиксированы попадания снарядов и повреждения по пяти адресам частной застройки, а также в двух многоквартирных домах.

- ул. Ореховая, 29 - прямо попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием;

- кв-л. 102, 13 - многоквартирный жилой дом;

- кв-л. 103, 21 – многоквартирный жилой дом;

- ул. Дачная, 85 - частный жилой дом, также зафиксировано возгорание хозпостройки;

- ул. Островского, 27 – частный жилой дом;

- ул. Первомайская, 26 – частный жилой дом;

- ул. Красноармейская, 102 – частный жилой дом.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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