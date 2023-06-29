«Так волнительно, что улицу называют фамилией нашего сына»: Родители первого Главы ДНР Александра Захарченко поблагодарили жителей Докучаевска

В церемонии установки таблички приняли участие родители первого Главы ДНР Владимир и Тамара Захарченко. Фото: АГ Докучаевска

Улицу в центре Докучаевска переименовали в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил глава администрации города Александр Качанов, который принял участие в торжественной церемонии.

- Александр Владимирович неуклонно защищал интересы Донбасса, боролся за свободу Республики. Он был наглядным примером стального донбасского характера, истинным лидером, настоящим патриотом своей страны, - отметил Александр Качанов.

Улица получила название «Улица Александра Владимировича Захарченко». В церемонии установки таблички с названием улицы приняли участие родители первого Главы ДНР Владимир и Тамара Захарченко.

Родители Захарченко поблагодарили жителей Докучаевска. Фото: АГ Докучаевска

- Так волнительно, так радостно и так приятно нам, родителям, за то, что называют улицей фамилией нашего сына. Мы благодарны всем за участие, за то, что люди сошлись на такой праздник. Для нас это большая честь, спасибо всем огромное, - сказала Тамара Федоровна.

Владимир Николаевич поблагодарил жителей и администрацию Докучаевска за то, что они добились, чтобы улица носила имя Захарченко.

- Эта улица останется в памяти всех живущих здесь. И дети, которые будут здесь рождаться, будут знать, что они родились на улице, носящей имя первого Главы ДНР, - подчеркнул Владимир Захарченко.

Улица получила название «Улица Александра Владимировича Захарченко». Фото: АГ Докучаевска

Напомним, что первый Глава Республики Александр Захарченко трагически погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. 26 июня Александру Владимировичу могло бы исполниться 47 лет.

Александр Захарченко был председателем Совета министров ДНР с 7 августа 2014 года. А 4 ноября 2014 года был избран Главой ДНР. Герой ДНР, генерал-майор ДНР и верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики. Гражданские жители и защитники Республики искренне любили своего лидера и не случайно называли его «Батей».

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