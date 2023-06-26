Денис Пушилин: Мы осуществили мечту Александра Захарченко – Донбасс вернулся домой в Россию

Александра Захарченко в народе называли «Батей» Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Первому Главе ДНР, Герою Республики Александру Захарченко сегодня могло бы исполниться 47 лет. В Донецкой Народной Республике чтят память погибшего лидера.

- Сегодня мы чтим память первого Главы Республики Героя ДНР Александра Захарченко – ему могло бы исполниться 47 лет, - написал в своем телеграмм канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель региона отметил, что Александр Владимирович неуклонно защищал интересы Донбасса, боролся за свободу Республики. Он был наглядным примером стального донбасского характера, истинным лидером, настоящим патриотом своей страны.

- Мы осуществили мечту Александра Захарченко – Донбасс вернулся домой в Россию. Жаль, что он не дожил до этого исторического момента. Дело его живет! – подчеркнул Пушилин.

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка заявил, что Александр Владимирович в самое трудное время встал на защиту родной земли, мужественно и стойко сражался за мир и процветание Донецкой Народной Республики.

- Он всегда отстаивал интересы и права людей, самоотверженно защищал выбор народа Донбасса. Истинный патриот родного края, честный и бесстрашный воин, ответственный и решительный человек – таким его будут помнить жители Республики. Вечная память… - отметил спикер парламента ДНР.

Напомним, Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Был председателем Совета министров ДНР с 7 августа 2014 года. А 4 ноября 2014 года был избран Главой ДНР. Оставался на этом посту до момента гибели 31 августа 2018 года в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. Генерал-майор ДНР и верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики. Гражданские жители и защитники Республики искренне любили и уважали своего лидера и не случайно называли его «Батей».

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