Командир «Спарты» Артем Жога: Единство России - самый главный и основоположный принцип нашей общей победы и безопасности нашего государства

Артем Жога поддержал Владимира Путина. Фото: kremlin.ru

Командир батальона «Спарта», отец Героя России Владимира Жоги, Артем Жога записал видеообращение со словами поддержки в адрес Президента РФ Владимира Путина.

- Я, гвардии-полковник Жога Артем Владимирович, и весь личный состав 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» полностью поддерживаем нашего Верховного главнокомандующего, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - говорит в видеообращении Жога. - Единство России - самый главный и основоположный принцип нашей общей победы и безопасности нашего государства. Победа будет за нами. Владимир Владимирович, мы с вами.

Ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что сейчас очередной сложный этап для России. Руководитель региона выразил уверенность в том, что «с этим мы тоже справимся и выйдем из этой ситуации сильнее».

- Сейчас единственное верное решение для достижения нашей всеобъемлющей и такой нужной победы – это сплочение вокруг Верховного Главнокомандующего – Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Только так, объединив все усилия, объединив всю страну, мы можем двигаться к такой нужно победе, - отметил Пушилин. - Любые конфронтации внутри никогда ранее и сейчас не смогут привести к достижению поставленных целей.

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