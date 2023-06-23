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Общество23 июня 2023 14:22

Мариупольский художник Тимофей Башев: Вместе с квартирой сгорело 100 работ. Отчаялся, но освобождение города напутствовало меня на создание новых картин

Художник из Мариуполя Тимофей Башев напишет икону для одного из подразделений российской армии
Александр ИВАНОВ
Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

За свою жизнь художник из Мариуполя Тимофей Башев создал около трехсот картин маслом, акрилом, карандашами, акварелью. Многие из работ писались по заказу коллекционеров и простых горожан. Мастер никому не отказывал, но больше всего гордится своими работами, которые написаны не на продажу, а для себя.

- Жанровые картины для меня имеют определенно главный смысл, - говорит мариупольский художник. - Трачу на одну работу около недели. Написанием, в основном, занимаюсь в первой половине дня. Писал иконы для храмов, пожертвовал иконы отцу Гавриилу, поскольку считаю себя человеком верующим – православным.

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

К сожалению, немалая часть творческих наработок Тимофея Башева были уничтожены в ходе боевых действий в Мариуполе весной прошлого года.

- Вместе с квартирой сгорело порядка 100 работ, - рассказывает Башев. - У меня даже было некоторое отчаяние, но побороть его позволило воодушевление, которое меня не покинуло, а наоборот, после освобождения города, часто напутствовало к созданию новых картин.

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев пишет и иконы

Тимофей Башев пишет и иконы

Фото: Александр ИВАНОВ

Самыми яркими из них мастер поделился для запечатления на фото. Вот Николай II на фоне Кремля, вот пейзажи степей Приазовья, вот морские пейзажи Мариуполя совмещенные с греческой мифологией, а вот иконопись. А еще несколько работ художника посвящены девушке из Луганска.

- Я познакомился с ней, находясь в Донецке. Она писала мне письма, мы общались, и у меня возникла идея написать картину. У меня появилось такое воодушевление написать про нее несколько работ, - признался Тимофей Башев.

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе

Фото: Александр ИВАНОВ

В планах у мариупольского художника написать икону для одного из воинских подразделений российской армии.

- Изображение Георгия Победоносца пронзающего копьем змия было бы самым актуальным для наших защитников, - подчеркнул Тимофей Башев.

Башев Тимофей Владимирович – художник родом из Мариуполя. С отличием окончил художественную школу имени Архипа Ивановича Куинджи в родном городе. Учился в Харькове в художественной академии на факультете географического дизайна. Живет и трудится в родном Мариуполе.

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