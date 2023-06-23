Мариупольский художник Тимофей Башев: Вместе с квартирой сгорело 100 работ. Отчаялся, но освобождение города напутствовало меня на создание новых картин

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

За свою жизнь художник из Мариуполя Тимофей Башев создал около трехсот картин маслом, акрилом, карандашами, акварелью. Многие из работ писались по заказу коллекционеров и простых горожан. Мастер никому не отказывал, но больше всего гордится своими работами, которые написаны не на продажу, а для себя.

- Жанровые картины для меня имеют определенно главный смысл, - говорит мариупольский художник. - Трачу на одну работу около недели. Написанием, в основном, занимаюсь в первой половине дня. Писал иконы для храмов, пожертвовал иконы отцу Гавриилу, поскольку считаю себя человеком верующим – православным.

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

К сожалению, немалая часть творческих наработок Тимофея Башева были уничтожены в ходе боевых действий в Мариуполе весной прошлого года.

- Вместе с квартирой сгорело порядка 100 работ, - рассказывает Башев. - У меня даже было некоторое отчаяние, но побороть его позволило воодушевление, которое меня не покинуло, а наоборот, после освобождения города, часто напутствовало к созданию новых картин.

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев пишет и иконы Фото: Александр ИВАНОВ

Самыми яркими из них мастер поделился для запечатления на фото. Вот Николай II на фоне Кремля, вот пейзажи степей Приазовья, вот морские пейзажи Мариуполя совмещенные с греческой мифологией, а вот иконопись. А еще несколько работ художника посвящены девушке из Луганска.

- Я познакомился с ней, находясь в Донецке. Она писала мне письма, мы общались, и у меня возникла идея написать картину. У меня появилось такое воодушевление написать про нее несколько работ, - признался Тимофей Башев.

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

Тимофей Башев продолжает создавать картины в родном городе Фото: Александр ИВАНОВ

В планах у мариупольского художника написать икону для одного из воинских подразделений российской армии.

- Изображение Георгия Победоносца пронзающего копьем змия было бы самым актуальным для наших защитников, - подчеркнул Тимофей Башев.

Башев Тимофей Владимирович – художник родом из Мариуполя. С отличием окончил художественную школу имени Архипа Ивановича Куинджи в родном городе. Учился в Харькове в художественной академии на факультете географического дизайна. Живет и трудится в родном Мариуполе.

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