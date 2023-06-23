Мероприятие прошло в Центральном академическом театре Российской Армии. Фото: Донецкий драмтеатр

22 июня вокалисты Донецкой муздрамы приняли участие в патриотическом концерте «Вещая правда Победы», который прошел в Центральном академическом театре Российской Армии в рамках Всероссийской благотворительной акции «Все для Победы». Весь сбор от продажи билетов будет направлен в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы» на нужды воинов СВО и мирных жителей новых регионов России.

Честь открыть масштабное благотворительное мероприятие была предоставлена солистке Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна Наталье Скворцовой. В ее исполнении прозвучало произведение «Гамаюн», ставшее камертоном концерта. Стихи Александра Блока, положенные на музыку молодым композитором Марией Андреевой в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей» задали тон всему последующему действу.

- Конечно, я волновалась, – рассказала Наталья Скворцова. – Но ощущала большую поддержку, и это очень помогало. Рядом были мои дети и мама, сам номер замечательно оформлен, на сцене играл оркестр, я чувствовала духовную наполненность и ответственность. Ведь 22 июня – это напоминание всем нам, всему человечеству о том, с чего и как начинаются самые страшные события. К сожалению, за океаном, в Европе и в Украине историю забыли. Что ж, в итоге им придется вспомнить и еще об одной дате – 9 Мая. И мы постараемся принять экзамен по всей строгости!

Мероприятие прошло в Центральном академическом театре Российской Армии. Фото: Донецкий драмтеатр

День за днем, эпизод за эпизодом разворачивались перед зрителями картины подвигов и ежедневных будней советских людей в годы самой кровопролитной войны. Со сцены звучала как классика музыки, поэзии и хореографии, так и произведения современных авторов. Среди исполнителей были Владимир Машков, Валерий Баринов, Игорь Петренко, Дмитрий Певцов, Егор Бероев, Джанго, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и другие известные артисты и коллективы.

Вокалист Донецкой муздрамы Алексей Джуль в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей» представил арию Лоэнгрина из одноименной оперы Рихарда Вагнера.

- Нас радушно встретили, провели много репетиций. Конечно, интересно было посмотреть на других артистов. Зал принимал нас очень тепло, ведь эта тема никого не может оставить равнодушным. А после концерта мы с дирижером долго обсуждали разное исполнение одних и тех же произведений, потому что каждый вкладывает в них свои мысли и чувства. Я благодарен за возможность выступить в таком масштабном концерте, хочется и в дальнейшем радовать зрителей, – поделился Алексей Джуль.

Мероприятие прошло в Центральном академическом театре Российской Армии. Фото: Донецкий драмтеатр

- Дата проведения мероприятия очень символична. 22 июня не только начало Великой Отечественной войны. Это начало нашего пути к безоговорочной победе. Да, он был непростым и длился четыре года. Но сплоченность советского народа, вера в то, что борьба идет за правое дело, помогали с честью выстоять перед всеми испытаниями. Деятели искусства и в то время, и сейчас – в авангарде, ведут огромную работу на своих творческих фронтах, оказывая как моральную, так и материальную помощь. Сегодня наши артисты внесли свою лепту в общее дело поддержки СВО. Я была в зале и видела, с каким воодушевлением воспринимали зрители их выступления. Алексей и Наталья прекрасно справились с поставленной задачей, – отметила генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

Перед концертом в рамках поэтории «Дороги памяти» на ступенях театра Российской Армии в Москве прозвучал «Реквием» на стихи народного поэта Дагестана Расула Гамзатова и музыку заслуженного работника культуры ДНР Михаила Хохлова. В фойе театра также были представлены экспозиции из фонда Музея Победы и работы донецкого фотохудожника Дениса Григорюка.

Как заявили организаторы, акции и мероприятия, идея которых объединение граждан и моральная мобилизация в тылу, будут продолжены.

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