Стройка идет с опережением сроков: В Донецке возводят современный перинатальный центр на 140 мест

Завершены монолитные работы в здании пищеблока перинатального центра в Донецке. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Донецке по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина продолжается строительство современного перинатального центра. Строители работают практически в круглосуточном режиме, опережая сроки. В публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» сообщили «Комсомольской правде», что на территории нового медучреждения завершены монолитные работы в здании пищеблока.

- Общая площадь двухэтажного здания пищеблока составляет более 3000 квадратных метров. Строителями полностью завершены все монолитные работы, а также закрыт тепловой контур объекта – установлены окна, кровля, подведены необходимые коммуникации. Во внутренних помещениях специалисты приступили к отделочным работам и устройству инженерных систем», – рассказали в компании.

В здании самого перинатального центра сейчас идут масштабные работы по устройству вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранитных плит, а также отделочные работы во внутренних помещениях на всех шести этажах.

- Помимо этого, специалисты уже приступили к монтажу лифтового оборудования, - говорят в «Едином заказчике». - Всего в перинатальном центре будет установлено восемь современных лифтов.

По проекту Донецкий перинатальный центр будет располагаться в шестиэтажном здании площадью 26,5 тысяч квадратных метров, соединенном подземным переходом с расположенным рядом пищеблоком. Медицинское учреждение рассчитано на 140 мест и будет оснащено всем необходимым современным оборудованием.

В Российской Федерации программа развития перинатальных центров принята в 2013 году, чтобы исправить демографическую ситуацию и совладать с материнской и младенческой смертностью. Строить такие учреждения начали еще в 2008 году.

На сегодняшний день в России появились десятки таких центров, и они принесли свои плоды — смертность сократилась в разы. Ведь перинатальные центры — это специализированные медицинские учреждения, оснащенные самыми современными видами оборудования для диагностики и лечения.

Перинатальные центры в России обеспечивают доступность и качество высокотехнологичной помощи во время беременности, родов и в послеродовом периоде женщинам и новорожденным.

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