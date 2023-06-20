Денис Пушилин с Айсеном Николаевым осмотрели в Кировском здание МФЦ, в котором шефы выполняют ремонтные работы. Фото: АГ ДНР

Якутия создаст центр компетенций для IT всего Донбасса в городе Кировское. Он нужен для технической и экспертной поддержки проектов, развития общей базы знаний в сфере информационных технологий.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин совместно с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в понедельник посетили с рабочим визитом город Кировское. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

Руководители осмотрели здание многофункционального центра, в котором регионом-шефом выполняются ремонтные работы. Также МФЦ будет оснащен всем необходимым оборудованием.

- В МФЦ отделочные работы мы заканчиваем до конца месяца, оборудование сюда прибывает в первых числах июля. Планируем где-то 15 июля объект уже сдать, – рассказал Глава Республики Саха.

Он предложил оказать методическую помощь, чтобы специалисты из Якутии приехали и помогли местным сотрудникам. Денис Пушилин поддержал данную инициативу.

- Могу сказать, что это очень хорошее подспорье сейчас для наших граждан, которые вынуждены обращаться с целым перечнем документов, и конкретно все будет в одном месте. Особенно очень удобно, комфортно, – сказал Денис Пушилин.

Во время рабочей встречи руководители регионов обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

- Выполненный объем восстановительных работ впечатляет. В городе отремонтированы дороги, восстановлены пострадавшие дома, заменено оборудование в котельных. В средней школе № 2 сделан капитальный ремонт и полное оснащение образовательной организации. В больницах сделан ремонт и доставлено новое оборудование, а что тоже очень важно с учетом дефицита медицинского персонала – якутские врачи проводили консультации и обследовали кировцев, - подчеркнул Денис Пушилин.

Он отметил, что следующая задача для дальнейшего взаимодействия – найти точки взаимовыгодного экономического сотрудничества.

- Чтобы для жителей Якутии тоже было понятно – Донбасс это не только поддержка и помощь, а это еще и польза. При возникновении необходимых условий безопасности мы сможем в полной мере и здесь тоже раскрыть свой потенциал, – сказал руководитель республики.

Айсен Николаев отметил, что Республика Саха с первых дней поддерживает жителей Донбасса, еще с 2014 года.

- Очень рады, что Донецкая Народная Республика сейчас является одним из субъектов нашей великой России. Мы очень плотно работаем сейчас по Кировскому. В этом году в наших планах 28 объектов в самых различных сферах, начиная от ремонта уличных дорог, заканчивая как раз реконструкцией помещения под МФЦ. И детские объекты, и культурные объекты, общественные пространства появляются, – заявил Айсен Николаев.

Глава Якутии отметил, что Донбасс потенциальный, да и сейчас очень мощный регион, где есть прекрасные человеческие компетенции, которые при поддержке способны и Донбасс вперед двигать и всю Россию.

- Мы будем открывать IT-центр. Уже согласовали с администрацией помещение, пока решили на базе школы № 2, которой полностью реконструкцию сделали. Очень хороший объект получился. Потом, когда закончится реконструкция Дома культуры в городе Кировское, я думаю, туда IT-центр мы будем переносить. Он будет общедоступным, и здесь, думаю, что у нас очень хорошие перспективы. В будущем мы хотим, чтобы здесь был центр компетенций для IT всего Донбасса. Понятно, что Донецк будет таким мощным IT-центром, но у нас есть все перспективы. Нам есть чем поделиться, – рассказал Глава Республики Саха.

Он сообщил, что в Кировском уже открыт филиал якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, который пользуется большим спросом не только среди местных жителей. Сейчас идет подготовка кабинета под операционную.

- Считаю, что это очень важно сотрудничество в области здравоохранения, IT-индустрии, – подчеркнул Айсен Николаев.

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