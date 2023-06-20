В ДНР присоединятся к акции «Минута молчания» 22 июня

Минута молчания состоится 22 июня в 12:15 по московскому времени Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В ДНР присоединятся к всвероссийской акции «Минута молчания» 22 июня, которая пройдет в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- 22 июня 2023 года в День памяти и скорби на территории всей Российской Федерации проводится всероссийская акция «Минута молчания» в память о 27 миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Министерство угля и энергетики ДНР присоединяется к акции и приглашает принять в ней участие сотрудников всех предприятий топливно-энергетического комплекса Республики, - говорится в сообщении.

В Минугля отметили, что горняки и энергетики не понаслышке знакомы с опасностью и гибелью своих товарищей. Сегодня каждый из них трудится на своем трудовом посту – спускаясь на сотни метров под землю, восстанавливая энергоснабжение под вражеским огнем… а многие с оружием в руках защищают землю родного края.

- Разумеется, не на каждом предприятии ТЭКа имеется техническая возможность остановить работу, даже ненадолго, но вспомнить о погибших и отдать им дань памяти может каждый из нас, - подчеркнули в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Минута молчания состоится 22 июня в 12:15 по московскому времени. В эту минуту будет прервано вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, остановлена работа предприятий, где это позволяет технологический цикл, торговых точек, общественного транспорта.

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