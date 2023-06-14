На Петербургском Международном Экономическом Форуме подписан договор о сотрудничестве между ДНР и Запорожской областью

Владимир Зверков прокомментировал подписанный договор с Запорожской областью. Фото: Правительство ДНР

В первый день работы Петербургского Международного Экономического Форума - 2023 уже подписан договор о сотрудничестве между министерствами экономического развития ДНР и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвитя ДНР.

- Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве между министерствами экономразвития ДНР и Запорожской области. Рассчитываем направить совместную работу на развитие и укрепление прямых торгово-экономических связей, проработку новых векторов сотрудничества в сфере создания и развития межрегиональных кластеров, - прокомментировал и.о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

В подписанном соглашении предусматривается:

- создание совместных рабочих групп из специалистов в рамках обмена опытом и информацией;

- организация встреч, научных конференций, семинаров и симпозиумов;

- информационный обмен, организация закупочных сессий, бизнес-миссий, совместных мероприятий;

- создание и развитие межрегиональных кластеров в целях повышения конкурентоспособности и развития инновационного потенциала регионов;

- выявление и анализ кооперационных связей предприятий ДНР и Запорожской области;

- взаимодействие в рамках импортозамещения и субконтрактации;

- развитие и укрепление межрегиональных связей;

- создание совместных производств в формате договоров о совместной деятельности или совместных предприятий.

Напомним, Петербургский Международный Экономический Форум пройдет 14-17 июня. Донецкую Народную Республику на нем представляет большая официальная делегация во главе с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

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