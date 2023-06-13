На поддержку малого и среднего бизнеса ДНР выделено 370 миллионов рублей

Льготные кредиты для бизнеса послужат толчком к созданию новых рабочих мест. Фото: Минпромторг ДНР

На поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) ДНР выделено 370 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития ДНР.

- Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития России о поддержке МСП. Выделенные деньги будут направлены на открытие центра «Мой бизнес», микрофинансовой и гарантийной организации, - говорится в сообщении.

Что это даст предпринимателям региона? Средства позволяют создать инфраструктуру поддержки МСП. В центре «Мой бизнес» предприниматели смогут:

- пройти обучение основам российского законодательства;

- проконсультироваться по вопросам начала предпринимательской деятельности;

- получить услуги по продвижению и сбыту продукции, содействие участию в госзакупках, льготные микрозаймы, гарантийную поддержку для кредитов и т.д.

Всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате – на портале «МСП.РФ».

И.о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков отметил высокую степень заинтересованности местного бизнеса в подобных мерах поддержки.

Ранее Правительство России утвердило параметры программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кредит можно будет взять по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальная сумма займа — 50 миллионов рублей. Взять деньги бизнесмены могут до конца 2025 года. Финансироваться программа будет за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Планируемый объем выдачи таких кредитов — 10 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей планируется предоставить уже в 2023 году. Кредиты будут выдаваться под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

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