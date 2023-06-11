Как сегодня в ДНР выплачивают единовременную помощь при рождении ребенка

Государство ввело меры социальной поддержки при появлении в семье малыша Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике при рождении ребенка родители могут получить два вида выплаты - единовременное пособие при рождении ребенка (по законодательству России) и единовременную помощь при рождении ребенка (по законодательству Республики). Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

Там пояснили, что единовременное пособие/помощь при рождении ребенка - это разовая выплата, и пояснили, каким образом ее можно оформить.

Что нужно знать о единовременном пособии/помощи при рождении ребенка

Родители или опекуны/усыновители могут оформить:

- единовременное пособие, если ребенок родился 1 марта 2023 года или позже. Размер пособия составляет 22 909,03 рубля;

- единовременную помощь. Размер помощи - 22 000 рублей.

При этом жителям напомнили, что получить обе выплаты нельзя.

- Если ребенок родился 1 марта 2023 года или позже, вы можете оформить на выбор или единовременное пособие, или единовременную помощь при рождении ребенка, - пояснили в ведомстве.

Уточняется также, что при рождении 2-х и более детей такая выплата оформляется на каждого ребенка.

В течение какого срока можно обратиться за получением выплаты

Обратиться за получением единовременного пособия можно в течение 6 месяцев с момента рождения малыша, а для получения единовременной помощи - в течение года.

Единовременное пособие при рождении ребенка – это разовая выплата, которая выплачивается одному из работающих родителей Социальным фондом России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Куда можно обратиться для оформления единовременного пособия/помощи при рождении ребенка

Для оформления пособия работающий родитель (папа, мама, либо лицо их заменяющее) может обратиться к работодателю и предоставить ему следующие документы:

- заявление;

- паспорт;

- СНИЛС;

- свидетельство о рождении ребенка;

- оригинал справки ЗАГС для выплаты пособия в связи с рождением ребенка;

- реквизиты банковского счета, куда будет перечислено пособие.

Опекунам и усыновителям также необходимо предоставить подтверждающие их статус документы.

После этого работодатель должен направить эти сведения в Отделение Социального фонда России, которое выплатит пособие на расчетный счет родителя или через «Почту Донбасса».

- Неработающий родитель (папа, мама либо лицо их заменяющее) может обратиться в клиентскую службу СФР или МФЦ либо может оформить пособие через сайт «Госуслуги», - отметили в Администрации Главы ДНР.

Для оформления помощи родители должны обратиться в управление труда и социальной защиты населения.

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