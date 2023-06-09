Новое пожарное депо площадью 2,5 тысячи квадратных метров построит в Мариуполе «Единый заказчик»

Депо рассчитано на одновременный выезд шести пожарных машин. Фото: ЕЗСС

Новое пожарное депо площадью 2,5 тыс. кв. метров построят в Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». Об этом «Комсомолке» сегодня сообщили в пресс-службе компании.

- Общая площадь современного двухэтажного здания новой пожарно-спасательной части составит более 2,5 тыс. кв. метров. Внутри специалисты оборудуют учебный класс, актовый и спортивный залы, кабинет психологической разгрузки, пункт связи и другие необходимые для службы и профессиональной подготовки помещения, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что новое пожарное депо появится на месте старой пожарно-спасательной части, которая была разрушена в результате активных боевых действий в 2022 году. Специалисты уже завершили геодезические работы и приступили к устройству основания под фундамент будущего здания.

Ранее сообщалось, что «Единый заказчик» для восстановления Мариуполя задействовал более 23 тыс. строителей из разных стран. Также, силами строителей в приморском городе восстановлено более 150 многоквартирных домов, еще полторы тысячи остаются в работе, с нуля построено 25 домов.

Всего «Единым заказчиком в сфере строительства» восстанавливается в Мариуполе более 200 социальных объектов общей площадью свыше 600 тыс. кв. метров. Ключевая задача, которая стоит перед специалистами компании, это восстановление всех объектов жилой и социальной инфраструктуры города и создание комфортных и безопасных условий для жителей Мариуполя. Все работы по восстановлению мирной жизни в городе ведутся при координации Минстроя России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе к сентябрю завершат работы по восстановлению спорткомплекса «Ильичевец»

Желающие смогут начать посещать спортивные секции (подробнее)