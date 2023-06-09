Совет Федерации исключил из законодательства РФ положения, в которых жителей ДНР упоминают как «иностранных граждан»

До последнего момента жители ДНР, которые не получили российский паспорт, считались в России иностранцами. Фото: АГ Горловки

Жители ДНР и ЛНР больше не будут упоминаться в отечественном законодательстве как иностранные граждане. Совет Федерации на пленарном заседании 7 июня проголосовал за принятие закона, согласно которому из законодательства РФ исключат положения, в которых жителей Донецкой и Луганской Народных Республик упоминают как «иностранных граждан».

Документ был разработан Правительством России. 23 мая его приняла Госдума в третьем чтении. Он предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О беженцах» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке, жители указанных регионов исключаются из перечня иностранных граждан, освобождаемых от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание и вид на жительство (ВНЖ). Эти нормы были введены до вхождения Республик в состав Российской Федерации.

Кроме того, их исключат из числа иностранных граждан, которым вид на жительство предоставляется без получения разрешения на временное проживание (РВП).

Напомним, что для получения российского гражданства, жителям новых регионов необходимо подать заявление в МВД России, где обязаны оформить российский паспорт в течение 10 дней, не взымая за это госпошлину.

Этими же поправками в отношении жителей ДНР и ЛНР упраздняются требования передавать паспорт и другие удостоверения личности на хранение в территориальные органы МВД России при получении временного убежища.

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