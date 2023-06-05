В Мариупольский морской порт смогут заходить большие суда

Порт в Мариуполе станет главным перевалочным хабом для грузов, необходимых при восстановлении региона. Фото: Минтранс ДНР

Мариупольский морской порт будет полностью восстановлен. А его реконструкция расширит транспортные возможности России. Об этом сегодня шла речь на встрече Президента России Владимира Путина с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

- Глубина порта достаточно большая — восемь метров. Сейчас его текущая мощность — 3,4 миллиона тонн, но в 2014 году, по статистике, он переваливал 15,5 миллиона тонн грузов. Поэтому порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать, — отметил Савельев.

Он добавил, что в порту находится 22 причала, но в рабочем состоянии сейчас только 14. На данный момент в рамках восстановительных работ там занимаются подъемом затонувших судов.

Владимир Путин уточнил, смогут ли в порт заходить большие суда. Глава Минтранса ответил утвердительно.

- Это расширяет наши возможности, - заключил Президент.

Морской торговый порт Мариуполя возобновил работу в конце мая 2022 года — чуть более чем через месяц после освобождения города от ВСУ. Тогда было отгружено первое судно. Оно доставило в Ростовскую область продукцию металлопроката. Вскоре морская гавань должна стать главным перевалочным хабом для грузов, необходимых при восстановлении региона.

В порту первую коммерческую отгрузку зерна провели 7 мая, а 21-го числа в Ростов-на-Дону отправилось очередное судно с двумя тысячами тонн пшеницы.

Для зерновых поставок задействуются суда под управлением ФАУ «РосКапСтрой», которые доставляют стройматериалы. В частности, суда из Севастополя выгрузили порядка 1800 тонн железобетонных конструкций для строительства жилых домов.

Такой подход позволил в несколько раз удешевить логистику, ощутимо разгрузить КПП на автодорогах и, наоборот, загрузить Мариупольский порт.

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