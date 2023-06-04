В ДНР маломобильным жителям помогают оформить российские паспорта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 500 маломобильных жителей Донецка уже получили паспорта Российской Федерации, не выходя из тома. Такая возможность появилась у них благодаря волонтерам «Единой России» и представителям Миграционной службы, которые регулярно выезжают к гражданам на дом по заявкам, оставленным через «горячую линию».

На дому проводят дактилоскопию, делают фото и помогают написать заявление. А спустя две недели - привозят паспорт.

Всего в Донецкой Народной Республике проживает около 10 тысяч человек, которым требуется помощь в оформлении паспорта на дому.

- Мы стремимся помочь каждому и снизить эту цифру к нулю, - отмечают в «Единой России».

Жители безмерно благодарны, ведь многие из них не имеют возможности лично обратиться в отделение Миграционной службы.

- Я всегда была русской, никогда не считала себя украинкой. Толком-то и говорить по-украински не умею. И я просто счастлива, что у меня теперь есть русский паспорт, - говорит жительница Донецка Вероника Александровна, которая из-за проблем со здоровьем не может выходить из дома.

Жительница Донецка Вероника Александровна

Один из волонтеров «Единой России» - участник предварительного голосования - Илья Яковенко ведет эту работу с самого начала ее запуска.

- Люди не могут сдерживать слез, своих эмоций, выражая радость и благодарность за то, что мы делаем. Мы будем делать это и впредь, - говорит Илья Яковенко.

ВАЖНО

Просьбу оказать содействие в получении паспорта маломобильные граждане могут оставить, обратившись на горячую линию Донецкого регионального отделения «Единой России» - по номеру 74-0-22.

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