Власти России рассматривают возможность восстановить Донецкий аэропорт

За несколько месяцев боев аэропорт был полностью разрушен Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Власти РФ рассматривают возможность восстановить аэропорт в Донецке. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече Президента России Владимира Путина с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

- В наше общее развитие также попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения, — заявил Савельев.

Напомним, что международный аэропорт имени Сергея Прокофьева прекратил работу 26 мая 2014 года по решению государственной авиационной службы Украины. В тот день украинские войска впервые атаковали территорию воздушной гавани, задействовав авиацию. В ходе боев погибли несколько десятков человек, в том числе ополченцы, сотрудники аэровокзала, мирные жители. На следующий день нацгвардия взяла под контроль терминалы аэропорта. За несколько месяцев боев аэропорт был полностью разрушен. Освобожден от ВСУ только 16 января 2015 года.

Сейчас Донецкий аэропорт находится рядом с линией боевого соприкосновения. Чтобы начать там масштабные работы, нужно отбросить украинские войска не менее, чем на сто километров. А для безопасности полетов – на сотни километров. Кстати, по этой причине тот же ростовский аэропорт закрыт для обычных полетов гражданской авиации.

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