С 1 июля ДНР переходит на телевизионное вещание по стандартам Российской Федерации

Пользователям эфирного вещания нужно будет перенастроить телевизионный приемник. Фото: НМ ДНР

С 1 июля ДНР переходит на цифровое вещание по стандартам Российской Федерации. Руководитель Министерства связи ДНР Денис Курашов сообщил об изменениях, которые коснутся телевещания в регионе.

Пользователям эфирного вещания нужно будет перенастроить телевизионный приемник. Сделать это можно, запустив автоматический поиск каналов в меню телевизоров. Операторы кабельного ТВ проведут перенастройку самостоятельно.

Кроме того, за первыми 20 кнопками пульта будут закреплены определенные каналы. Такая норма действует в России уже около 10 лет. Кроме федеральных телезрителям будут доступны восемь региональных каналов, шесть из которых республиканские, а также три радиостанции.

- Для этих целей формируются два мультиплекса, - сообщил Денис Курашов.

Первый — это сборка из 10 федеральных каналов:

1. Первый канал;

2. Россия-1;

3. Матч ТВ;

4. НТВ;

5. Пятый канал;

6. Россия-Культура;

7. Россия-24;

8. Карусель;

9. ОТР;

10.ТВЦ.

И три радиоканала:

1. Вести FM;

2. МАЯК;

3. Радио РОССИИ.

Второй мультиплекс — это сборка из 10 дополнительных каналов:

11. Рен ТВ;

12. Спас;

13. СТС;

14. Домашний;

15. ТВ 3;

16. Пятница;

17. Звезда;

18. МИР;

19. ТНТ;

20. МУЗ ТВ.

Также предусмотрен и третий мультиплекс со сборкой каналов регионального значения:

21. Первый Республиканский;

22. Юнион;

23. Оплот;

24. Оплот 2;

25. Новороссия ТВ;

26. Оплот HD;

27. 360º;

28. ТНТ4.

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