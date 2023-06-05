С 1 июля ДНР переходит на телевизионное вещание по стандартам Российской Федерации

Пользователям эфирного вещания нужно будет перенастроить телевизионный приемник. Фото: НМ ДНР
С 1 июля ДНР переходит на цифровое вещание по стандартам Российской Федерации. Руководитель Министерства связи ДНР Денис Курашов сообщил об изменениях, которые коснутся телевещания в регионе.
Пользователям эфирного вещания нужно будет перенастроить телевизионный приемник. Сделать это можно, запустив автоматический поиск каналов в меню телевизоров. Операторы кабельного ТВ проведут перенастройку самостоятельно.
Кроме того, за первыми 20 кнопками пульта будут закреплены определенные каналы. Такая норма действует в России уже около 10 лет. Кроме федеральных телезрителям будут доступны восемь региональных каналов, шесть из которых республиканские, а также три радиостанции.
- Для этих целей формируются два мультиплекса, - сообщил Денис Курашов.
Первый — это сборка из 10 федеральных каналов:
1. Первый канал;
2. Россия-1;
3. Матч ТВ;
4. НТВ;
5. Пятый канал;
6. Россия-Культура;
7. Россия-24;
8. Карусель;
9. ОТР;
10.ТВЦ.
И три радиоканала:
1. Вести FM;
2. МАЯК;
3. Радио РОССИИ.
Второй мультиплекс — это сборка из 10 дополнительных каналов:
11. Рен ТВ;
12. Спас;
13. СТС;
14. Домашний;
15. ТВ 3;
16. Пятница;
17. Звезда;
18. МИР;
19. ТНТ;
20. МУЗ ТВ.
Также предусмотрен и третий мультиплекс со сборкой каналов регионального значения:
21. Первый Республиканский;
22. Юнион;
23. Оплот;
24. Оплот 2;
25. Новороссия ТВ;
26. Оплот HD;
27. 360º;
28. ТНТ4.
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