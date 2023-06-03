На всероссийский конкурс «Большая перемена» зарегистрировались почти 10 тысяч ребят из ДНР

Школьники из ДНР принимают активное участие в конкурсе. Фото: ТГ/Хоценко

Более 9,8 тысячи жителей ДНР зарегистрировались для участия в конкурсе для школьников, студентов колледжей и педагогов «Большая перемена». Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.

- В марте мы запустили конкурс «Большая перемена» в новых регионах. На сегодняшний день к нам уже поступило более 9 830 регистраций от жителей ДНР. Наибольшее количество приходится на школьников 5-7 классов и ребят из 8-10 классов. Также активное участие в регистрации принимают студенты колледжей и педагоги, — сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество заявок поступило на творческий вызов «Твори». Среди других популярных направлений: «Делай добро» по развитию общественных и волонтерских проектов, «Расскажи о главном» — направление для будущих журналистов. По данным Росмолодежи, в прошлом году финалистами конкурса стали 57 участников из ДНР.

Напомним, «Большая перемена» — конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Проходит по 12 направлениям: «Создавай будущее», «Меняй мир вокруг», «Твори», «Познавай Россию», «Делай добро», «Помни», «Сохраняй природу», «Расскажи о главном», «Будь здоров», «Открывай новое», «Предпринимай» и «Служи Отечеству».

Финал конкурса для учеников 5-7 классов и участников международного трека состоится в июле, а финал для старшеклассников и студентов колледжей — в ноябре 2023 года. Победители конкурса получат до миллиона рублей на образование и запуск стартапа, путевки в международный детский центр «Артек», поездки по России и стажировки в компаниях-партнерах.

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