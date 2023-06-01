В Мариуполе в пришкольном лагере полицейские провели для детей спортивные соревнования

Спортивный праздник в Мариуполе. Фото: МВД ДНР

1 июня, в Международный день защиты детей, в Мариуполе полицейские провели для школьников спортивные соревнования, сообщает пресс-служба МВД по ДНР.

Спортивный праздник в Мариуполе. Фото: МВД ДНР

- Старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 по обслуживанию Приморского района УМВД России «Мариупольское» Надежда Михайленко организовала в летнем игровом лагере при одной из школ города спортивное мероприятие, участниками которого стали дети 1-6 классов, - говорится в сообщении главка.

В начале празднования со школьниками была проведена разминка, после которой стартовали спортивные соревнования, а также игры с мячом. В завершении праздничного мероприятия Надежда Михайленко напомнила детям о важности соблюдения правил безопасности во время летних каникулах.

Спортивный праздник в Мариуполе. Фото: МВД ДНР

Стражи порядка поздравили ребят с праздником детства и пожелали увлекательных и безопасных летних каникул.

Полицейские поздравили детей и в других городах и поселках Республики. Например, в Донецке в прифронтовой Петровке стражи порядка совместно с главой администрации Петровского района Натальей Бегуненко поздравили с праздником детей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ.

Праздник в Петровском районе. Фото: МВД ДНР

А в Кировском районе Донецка сотрудники отделения по делам несовершеннолетних побывали в гостях у воспитанников школы № 89. Правоохранители вручили детям памятные подарки и пожелали счастливых каникул и позитивных эмоций.

Праздник в Кировском районе. Фото: МВД ДНР

Кроме того, полицейские напомнили ребятам правила безопасного поведения на улице и в помещении, а также провели урок патриотического воспитания.

Праздник в Кировском районе. Фото: МВД ДНР

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