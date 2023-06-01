Глава ДНР отметил важность победного мира, чтобы в Республике из каждого двора звучал детский смех

Глава региона также пожелал в жизни каждого ребенка побольше радостных и теплых дней. Фото: Администрация Главы ДНР

Международный день защиты детей для Донецкой Народной Республики имеет особое значение. Вооруженный конфликт коснулся всех жителей Донбасса, но дети страдают особенно. Чтобы в самых непростых условиях обеспечить подрастающему поколению возможности для всестороннего развития, реализации талантов, прикладываются огромные усилия на всех уровнях, сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАМ-ШЕФАМ

Руководитель Республики поблагодарил всех, кто работает с детьми; кто их учит, воспитывает и лечит; кто обеспечивает им досуг, создает условия для обучения, саморазвития и творчества. При этом выразил признательность российским регионам-шефам за оказанную помощь в восстановлении школ и детских садов, за каждую построенную детскую площадку и благоустроенный сквер.

«МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ДЕТЬМИ»

- Мы гордимся нашими детьми, которые вопреки трудностям добиваются успехов в учебе, спортивных соревнованиях, побеждают в олимпиадах, активно принимают участие и побеждают во всероссийских конкурсах. Они многое пережили, через многое прошли, но этим они и отличаются от своих сверстников, что готовы идти к победе, преодолевать преграды и, не опуская рук, добиваться целей, - отметил Денис Пушилин. - Пусть побыстрее наступит победный мир, чтобы детский смех раздавался из каждого двора, чтобы в очном формате работали школы, спортивные секции и творческие кружки. Пусть в жизни каждого ребенка будет побольше радостных и теплых дней.

Глава региона также пожелал маленьким гражданам исполнения самых заветных желаний, расти сильными и здоровыми.

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