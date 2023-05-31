Два боевика «Азова»* получили по 25 лет колонии за убийство двух мирных жителей в Мариуполе

Евгений Высоцкий показал место на проспекте Мира, где были расстреляны мирные жители. Фото: СКР

Два боевика «Азова»* (запрещенная в РФ организация) получили по 25 лет колонии за убийство двух мирных жителей в Мариуполе. Верховный суд ДНР вынес приговор военнослужащим националистического полка Высоцкому и Педаку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк «Азов») - инструктора по вождению с позывным «Ривер» Евгения Высоцкого и номера обслуги зенитно-ракетного дивизиона с позывным «Санык» Александра Педака, - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с 13 на 14 марта 2022 года Высоцкий и Педак вместе с другими сослуживцами заступили на охрану периметра вокруг завода «Азовсталь», который на тот момент удерживался вооруженными формированиями Украины. Высоцкий и Педак заняли пост, находившийся в квартире, окна которой выходили на проспект Мира в городе Мариуполе. Около 14 часов они заметили двух мужчин в гражданской одежде, двигавшихся в сторону поста. После этого Высоцкий и Педак открыли по ним прицельный огонь. В результате полученных ранений двое гражданских лиц скончались.

18 мая 2022 года в Мариуполе Высоцкий и Педак были взяты в плен российскими военнослужащими. В ходе допросов они пояснили, что совершили преступление, чтобы запугать местное население.

Приговором суда Высоцкому и Педаку назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), а также пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура ДНР направила в суд дело против украинского морпеха, убившего двух мирных жителей Мариуполя

Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям (подробнее)